Doğu Akdeniz İçin Şiddetli Yağış Uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Metrekareye 21 ile 50 kilogram yağışların düşmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile rakımı yüksek ve kar örtüsü bulunan yerlerdeki kar erimesi sonucu oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Yağışların yarın gece yarısına kadar devam edeceği ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA