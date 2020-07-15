Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan "15 Temmuz" mesajı
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan "15 Temmuz" mesajı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'dan
15.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:16

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında vatana karşı hıyanet ve dalalet içinde bulunan terör çetelerine, Çanakkale'deki aynı ruh ve kararlılıkla 15 Temmuz'da verilen destansı cevabın milletin birlik iradesinin bir kez daha teyidi olduğunu bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'da, milletin emaneti olan silahları, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, milli iradenin seçtiği Cumhurbaşkanı'na, sokaklarda, meydanlarda toplanmış sivil insanlara doğrulttuğunu ifade eden Karaloğlu, FETÖ'nün içerde ve dışardaki işbirlikçileriyle tarihte görülen en büyük ihanetlerden birine imza attığını aktardı.

"Aynı gece milletimiz, bu büyük ihaneti yenilgiye uğratmış. Vatanına, bayrağına, hürriyetine, istiklaline, istikbaline sahip çıkmıştır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Birlik Şiiri'nde ifadesini bulan milli karakterimiz, bir kez daha tecelli etmiştir. Bu şuur ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, o gece meydanlara çıkan milyonlarca insan, namaz değil şehadet için abdest aldı. 251 insanımız şehadet şerbeti içti." ifadelerini kullanan Karaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"2 bin 196 kardeşimiz yaralandı, gazi oldu. Uçakları, tankları, bombaları, otomatik silahları iman dolu göğsümüzde söndürdük. 15 Temmuz 2016 gecesinden başlayarak 10 Ağustos 2016 gecesine kadar milletçe vatan nöbeti tuttuk. Hainleri yendik. Her yıl 15 Temmuz'da vatan nöbetini tekrar ettik, ihaneti unutmamak, şehitleri yad etmek için meydanlarda buluştuk. Bu yıl da salgın şartlarını dikkate alarak 15 Temmuz gecesi vatan nöbeti için Diyarbakır 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda olacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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