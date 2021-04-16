Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı Diyarbakır sebze ve meyve halinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır sebze ve meyve halinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan ismi öğrenilemeyen silahlı şahıs ile Mehmet Emin K. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü. Ayaklarından silahla yaralanan Mehmet Emin K., çevredeki esnafların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Emin K.'nın sağlıklı durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sebze ve meyve halinde silahlı kavga: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:54:09. #1.16#

title