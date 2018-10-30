Diyarbakır'ın Bal Takımlarının Kayıp Haftası

Diyarbakır'ın Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan takımları, haftayı puan kayıpları ile tamamladı. Bağlar Belediyespor, sahasında berabere kalırken, Yolspor ise deplasmanda kaybetti.

Ağrı 1970 Spor'un 18 puanla lider olduğu grupta, Mardin Büyükşehir Belediyespor 16 puanla ikinci ve Siirt İl Özel İdaresi Spor 11 puanla üçüncü sırada yer aldı. 1960 Silopispor ile kendi sahasında 1-1 berabere kalan Diyarbakır Bağlar Belediyespor ise 8 puanla ligin 7'nci sırasında kendisine yer buldu. 14 takımın yer aldığı ligin 10'ncu sırasında yer alan Diyarbakır Yolspor ile haftayı yenilgiyle tamamladı. Turuncu siyahlı ekip, Erciş Gençlik Belediyespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Oynadığı 6 maçtan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Diyarbakır temsilcisinin 5 puanı bulunuyor.

Bölgesel Amatör Liginde 7'nci hafta maçları 4 Kasım Pazar günü oynanacak. Yolspor, 1955 Batman Belediyespor'u sahasında konuk ederken, Bağlar Belediyespor ise lig ikincisi Mardin Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki karşılaşma da saat 13: 00'de start alacak. - DİYARBAKIR