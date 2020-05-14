Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR merkez ile Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde terör örgütüne uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlanmasının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 26 operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi
14.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:24

Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR merkez ile Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde terör örgütüne uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlanmasının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 26 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 327 kilo 700 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u, mahkemece tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda, 5- 12 Mayıs'ta il merkezi ile Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 26 operasyon gerçekleştirildi, 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 327 kilo 700 gram esrar, 2,33 gram eroin, 8,02 gram metamfetamin, 176 ecstasy hap ve reçeteye tabi olan 4 hap ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile 16'sı da işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da, terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

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