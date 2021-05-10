Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin FİDANCAN - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahla kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin FİDANCAN

Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradı
Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mete Kalkavan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:55:39. #1.14#

title