Diyarbakır'da Bir Evde Patlama: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



Patlamada 4 çocuk annesi Bedia Daşlık, yaralandı.



Daşlık, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Çevrede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.



Soruşturma sürüyor.