Diyarbakır'da Bir Evde Patlama: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Bir Evde Patlama: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Diyarbakır'da Bir Evde Patlama: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada 4 çocuk annesi Bedia Daşlık, yaralandı.

Daşlık, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Soruşturma sürüyor.