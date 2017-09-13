Diyarbakır'da Bir Evde Patlama: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak'ta 3 katlı bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamada 4 çocuk annesi Bedia Daşlık, yaralandı.
Daşlık, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.
Soruşturma sürüyor.