Diyarbakır'da belediye hizmetlerinden memnun olan mahalle sakinlerinden AK Parti'ye teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da belediye hizmetlerinden memnun olan mahalle sakinlerinden AK Parti'ye teşekkür

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da belediye hizmetlerinden memnun olan mahalle sakinlerinden AK Parti'ye teşekkür

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Ortaören Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyetten dolayı AK Parti'li Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Ortaören Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyetten dolayı AK Parti'li Bağlar Belediyesine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesince, daha önce görmedikleri hizmetlere kavuşan Ortaören Mahallesinde yaşayan vatandaşlarca mahallede etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe davet üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer katıldı.

Ortaören Mahallesi Muhtarı Edip Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada, Bağlar Belediyesinin tüm sorunlarını çözdüğünü, taleplerini karşıladığını belirtti.

Mahallenin yaşanabilir bir noktaya getirildiğini ifade eden Öztürk, "Daha önce HDP'ye destek veriyorduk. İlk kez bu kadar hizmet gördük. İnsanca yaşama imkanına kavuşan mahalle halkı bundan çok memnun." dedi.

AK Parti İl Başkanı Aydın da, Belediye Başkanı Beyoğlu'nun halkın her kesimine ve ilçenin her karışına dokunan hizmetleriyle fark yarattığını belirterek, ilçe tarihinde ilk kez böyle hizmet gören halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini aktardı.

Beyoğlu da, vatandaşların hak ettiği hizmetlere ulaşmasını sağlamak için hiçbir ayrım yapmadan mücadele ettiklerini ifade ederek, "20 yıl boyunca hizmet alamayan ilçemizin her tarafında kısa zamanda hizmet rekoru kırarak milletimizin sevgisini kazanmamızı nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. Milletin kaynaklarının millete hizmet için yerinde kullanılması ile bu güzellikler yaşandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hizmet sevdasını esas alıyoruz. Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve aşk ile hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Gökhan Töre Ersun Yanal Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da belediye hizmetlerinden memnun olan mahalle sakinlerinden AK Parti'ye teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:39:27. #1.16#
title