Diyarbakır anneleri için Balıklıgöl'de dua ettiler

Türkiye'nin 18 ilinden Diyarbakır annelerine destek için gelen 33 kadın, Şanlıurfa Balıklıgöl'de balıklara yem atıp dua etti.

Türkiye'nin 18 ilinden Diyarbakır annelerine destek için gelen 33 kadın, Şanlıurfa Balıklıgöl'de balıklara yem atıp dua etti.

Bursa, Artvin, Çorum gibi 18 ilden gelen 33 kadın, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası Şanlıurfa'ya gelen grup, tarihi ve dini öneme sahip dünyanın en büyük akvaryumu konumundaki Balıklıgöl'de balıklara yem atarak, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması için dua etti.

"Gözyaşları ile o annelerin yanından ayrıldık"

Diyarbakır annelerini ziyaret eden kadınlardan Vildan Yavuz, "Biz Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelere destek olmak için geldik. Onların acılarını paylaşmak, onların yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Onları anladığımızı anlattık. İnanın gözyaşları ile onların yanından ayrıldık. Onların çocukları bizim çocuklarımızmış gibi hissettik. Diyarbakır ziyaretimizin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl'e geldik. Burada yaptığım ilk dua, o annelerin çocuklarına kavuşması içindi. O anneler çaresiz bir şekilde çocuklarını bekliyorlar. Biz her zaman o annelerin yanında olacağız" dedi.

"Herkesin bu annelerin yanında olmasını istiyorum"

Birsen Cankur ise, "Karma bir şekilde bir proje kapsamında Diyarbakır annelerini ziyaret etmek için yola çıktık. Onların yanında olduğumuzu göstermek için geldik. Buradan tüm Türkiye'ye çağrıda bulunmak isliyorum. Her kesimden insanların bu annelerin yanında durmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan duaların ardından grup Balıklıgöl'den ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı