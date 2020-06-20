Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşıyla telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile telefonla görüştü.
20.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA