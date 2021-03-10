Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov tarafından kabul edildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeye resmi ziyaret için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeye resmi ziyaret için gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kabulde siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda güncel iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede Caparov, bu yıl 30'uncu yıl dönümü kutlanan Kırgızistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarım, tekstil, madencilik, hidroelektrik ve diğer alanlarda iş ilişkilerini geliştirmenin, ortak girişimler oluşturmanın ve iş birliğini genişletmenin önemine dikkat çeken Caparov, Kırgızistan ve Türkiye'nin ekonomik potansiyelini karşılayan önemli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek tarafların ortak ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için her türlü çabayı göstermelerinin önemini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur