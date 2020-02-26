Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Destici'yi kabul etti
Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmesi Kabulden detay ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi bakanlıkta kabul etti.
26.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:03
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etmesi
Kabulden detay ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi bakanlıkta kabul etti.
Kaynak: AA