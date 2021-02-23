Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'da Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, resmi temaslarda bulunduğu Gürcistan'da Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Bakan Zalkaliani, Önal'ı başkent Tiflis'te dışişleri bakanlığında kabul etti.

Basına kapalı toplantıya Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Gürcistan'ın

Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava da katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Önal, Tiflis ziyareti kapsamında dün Gürcü mevkidaşi Laşa Darsalia ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili