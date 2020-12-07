Disiplin sevkleri
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Disiplin sevkleri

07.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:45
Disiplin sevkleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig temsilcilerinden Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig temsilcilerinden Boluspor'un kulüp başkanı Abdullah Abat ve Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Abdullah Abat ile Hakan Keleş'in yanı sıra TFF 1. Lig takımları Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Tuzlaspor'u talimatlara aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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