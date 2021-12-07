Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce demir korkulukları parçaladı, daha sonra ise refüje çıkarak yaralandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü, önce demir korkulukları parçaladı, daha sonra ise refüje çıkarak yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı merkez istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 41 KT 202 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarpıp, refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, demir korkulukları parçalayıp refüje çıktı: 1 yaralı

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