Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (2)
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Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (2)

04.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:43
Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (2)

ASLIHAN'IN AİLESİNDEN AÇIKLAMAÇorum'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat Hatal tarafından tartışma sonucu boğularak, öldürülen Aslıhan Dal'ın ailesi, açıklama yaptı.

ASLIHAN'IN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Çorum'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Polat Hatal tarafından tartışma sonucu boğularak, öldürülen Aslıhan Dal'ın ailesi, açıklama yaptı. Dal'ın yeğeni Ezginur Bilan, yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyleyerek, "Bugün Ankara Mamak'ta bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü. Artık caydırıcı cezaların çıkmasını istiyoruz ki kadınların kanı yerde kalmasın. O katillerin en büyük cezaları almasını istiyoruz. İnşallah hapislerden çıkamaz, çürürler" dedi.

Aslıhan Dal'ın yakını Tuğçe Döngel de 3 çocuğun öksüz kaldığını belirterek, "Daha ne kadar yaşayacağız bu ölümleri? O çocuklar annesiz kaldı, şimdi kim bakacak onlara? En ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Kadın Meclisi adına konuşan Gülhan Eke ise Aslıhan Dal'ın ailesi ve çocuklarının her daim yanında olacaklarını dile getirerek, "Kadın Meclisleri olarak tek bir kadın cinayeti olmayana dek adliyelerde, meydanlarda, her daim yanlarında olacağız" dedi.


Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü, 'hatırlamıyorum' dedi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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