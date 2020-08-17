DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR

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Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyorSÜVEYŞ Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor.

17.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:06

Zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmini tehdit ediyor

SÜVEYŞ Kanalı'nın açılmasıyla tropikal denizlerden geçerek, Akdeniz'e ulaşan zehirli deniz kestaneleri, Doğu Akdeniz turizmi için tehdit oluşturuyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, "Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı. Akdeniz'in ekosistemi için ciddi bir tehdit. Akdeniz zaten değişiyor, tropikleşiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaşayan türler de geliyor. Turizm için ciddi bir tehdit" dedi.

Süveyş Kanalı'nın 1800'lerin sonunda açılmasıyla Kızıl Deniz'deki pek çok tropik tür, Akdeniz'e yerleşti. Vahşi ve istilacı olarak kabul edilenler bazı türler, diğer türlerin popülasyonunu olumsuz etkiledi. Son yıllarda su sıcaklığının artması balon ve aslan balığı ile zehirli deniz kestanesinin de Akdeniz'e göç etmesine neden oldu.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, zehirli deniz kestanesinin özellikle kayalık bölgelerde kendini gösterdiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de deniz kestaneleri mevcut ancak son dönemlerde görülenler uzun dikenli deniz kestanesi olarak biliniyor. Bu kestaneler Kızıldeniz'den gelerek, Hint Okyanusu'ndan Avustralya'ya kadar yayıldı. Süveyş Kanalı'ndan ise Akdeniz'e geçti. Ülkemizin Akdeniz sahillerinde de bu tür mevcut. İlk olarak Kaş sahillerinde görüldü. Şu anda Mersin sahillerinde de bu tür ile karşılaşmak mümkün. Daha çok kayalık bölgeleri tercih ediyor. Denize girenlerin, dalgıçların, tatilcilerin deniz kıyısında denize girmeleri halinde bu deniz kestanelerine dikkat etmesi gerekir. Mersin sahilinde Erdemli'den Anamur'a kadar bu türün yerleştiğini söyleyebiliriz" dedi.

'TURİZM İÇİN BİR TEHDİT'

Türün kumluk alanda yaşamayı tercih etmediğini ifade eden Doç. Dr. Deniz Ayas, "Bu türler kumlu alanlarda yaşamayı tercih etmiyor. Tür, Doğu Akdeniz'in tamamına yayıldı. Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, Suriye, Lübnan sahillerinde de var. Turizm için ciddi bir tehdit. Tatilcilerin kayalık yerlerde denize girerken dikkatli olmaları gerekir. Zehri çok fazla etkili değil. Şişme, kızarıklık, ağrı gibi hafif belirtileri var. Dikenler et içerisinde kolayca kırılabiliyor. O bölgenin hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Eğer yapılabiliyorsa cımbız benzeri bir şey ile dikenin çıkartılması gerekir. Et içerisinden dikeni çıkartmak zor, bu nedenle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" diye konuştu.

'AKDENİZ TROPİKLEŞİYOR'

Türün yayılmacı, istilacı olduğuna dikkat çeken Deniz Ayas, "Doğu Akdeniz ekosistemindeki kısa dikenli kestanelerin yerine bu türler yerleşti. Akdeniz'in ekosistemi için bu ciddi bir tehdittir. Bu yerleşimle birlikte bir değişimden bahsedebiliriz. Akdeniz zaten değişiyor, tropikleşiyor. Sadece dikenli deniz kestaneleri gelmiyor, bunlarla birlikte ortak yaşayan türler de geliyor. Bunun da Akdeniz ekosistemi üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR

Kaynak: DHA

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