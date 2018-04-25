Dha Yurt Bülteni-9

1)BAKAN KURTULMUŞ'UN MARDİN ZİYARETİNDE ÇATIDAN DÜŞEN POLİS ŞEHİT OLDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan özel harekat polisi Kubilay Karaman (28), bugün sabaha karşı şehit oldu.

Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekat polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Erzurumlu olduğu belirtilen Şehit Polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

LAR

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,

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2)KATO'DA OPERASYONDA DONMA TEHLİKESİ YAŞAYAN KORUCU BÖYLE KURTARILDI

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindek Kato Dağı'nda yerde daha erimeyen kar ve dondurucu havada sürdürülen operasyona katılan bir güvenlik korucusu donma tehlikesi geçirince arkadaşları tarafından bir kampete konularak dağdan indirilip hastaneye kaldırıldı. Korucunun dağdan indirilmesi ile ilgili görüntüler sosyal medya hesabından paşlaşılırken, güvenlik güçlerinin Kato zirvesindeki operasyonda kampetler için karda mevzi kazmaları ile ilgili görüntülerde paylaşıldı.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik uzun süredir devam eden operasyonlar esnasında, operasyonda yer alan güvenlik korucusu Hamit Gök, olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçirdi. Aynı operasyonda bulunan güvenlik korucuları silah arkadaşını hastaneye götürmek için çalışma başlattı. Gök'ün Kato Dağı'ndan hastane götürme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 22 Nisan günü çekildiği belirtilen görüntülerde, güvenlik korucuları, donma tehlikesi geçiren Gök'ü kapsetin içerisine koyup battaniyelerle sararak kızak şeklinde metrelerde karın içerisinde taşıdıkları görüldü. Kato Dağı'ndan metrelerce karın içerisinde arkadaşlarını taşıyan güvenlik korucuları, çığ tehlikesinden ötürü yüksek sesle konuşmamaları konusunda birbirlerini uyarıyor. Yaklaşık 5 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından Gök, ilçeye bağlı Koyunoba köyüne getirilerek, araçla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Gök'ü tedavisinin ardından önceki gün taburcu olduğu öğrenildi.

Bu arada, Kato dağındaki operasyonda paylaşılan başka bir görüntüde ise, güvenlik korucuları ve askerlerin karın içinde kampetlerini koymak için kazdıkları siperler görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik korucuları Gök'ü taşımaları

-Kato Dağı'nda inişleri

-Kato Dağı'nda kazılan mevziler

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), -

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3)YENİ ZELANDALI ASKERLER HAKA DANSI YAPTI

Çanakkale'de Kara Savaşları'nın 103'üncü yılı anma törenleri kapsamında, Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda düzenlenen törende, Yeni Zelanda askerleri atalarını Haka dansı ile andı.

Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda düzenlenen anma törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Savaşları'na katılan diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri Yeni Zelanda Anıtı'na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel

Topluluğu'nun dans gösterisi ile geldi. Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini alması ile başladı. Ardında nilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirildi.

Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, Haka dansını sahneledi. Yaklaşık 2 dakika süren Haka dansında ilginç figürler sergilendi. Protokol üyeleri ayakta izlediği Haka dansının ardından tören sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Yeni Zelanda anıtından genel ve detay görüntü.

-İlahilerden, dualardan görüntü.

-Çelenklerin sunulmasından görüntü.

-Saygı Duruşu ve Marşların okunmasından görüntü.

-Haka Dansından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE,

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4)ROMA DÖNEMİNE AİT KADIN HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ

BURDUR'da jandarmanın operasyonunda Roma dönemine ait 120 santim boyunda kadın betimlemeli heykel ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. adlı şüphelilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eseri Antalya'dan getirip Burdur'da satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan jandarma, dün Karamanlı- Yeşilova karayolunun mermer ocakları yol ayrımı girişinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 120 santim boyunda Roma dönemine ait kadın betimlemeli heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D. ve M.T., Tefenni cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tarihi esere el konulurken, şüphelilerin kullandığı araç da otoparka çekildi.

Görüntü dökümü

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Jandarma ekiplerinin araçtaki heykeli çıkarması

Heykelden detaylar

178 MB/// 01.36ö

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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5)ANGUT KUŞLARI ŞİFNE'DE GÖRÜNTÜLENDİ

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Şifne Koyu'nda, doğada ender görünen angut kuşları görüntülendi.

Görünüşte kazı andıran ve ördek türü olan, biri erkek, diğeri dişi angut kuşu çifti, Çeşme'nin Şifne Mahallesi kayalıklarını mesken edindi. 8 yavru dünyaya getiren Angut kuşları, onlarla birlikte denize girerek yosunlarla karınlarını doyurdu. Denizde yüzen anne ve babasını takip eden 8 yavru ise uzaklaşmamak için büyük bir çaba harcadığı görüldü. Anne ve babalarına yetişemeyen bazı yavrular, etrafta dolaşan martılardan korkup, sık sık denize dalarak, tehlikeden uzaklaşmaya çalıştı. Bir martının yavruya saldırısı, anne angut kuşunun denizden havalanarak uzaklaştırmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

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Anne ve babasıyla yüzen 8 yavru angut kuşu

Yavruların denize dalışı

Angut kuşlarını denizde

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ ÇEŞME (İzmir),