DHA YURT BÜLTENİ-8

Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının dün çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişiden 49'u, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Armutalan Mahallesi'ndeki bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan; içinde tavuk, köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabldot yemeğin büyük bir bölümü, dün, İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı. Yemeklerin bir kısmı ise, bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi. Akşam yemeğini yiyen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisi, bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı. Sabaha kadar süren tedavi sonrası 49 kişi, taburcu edildi. Tedavisi süren 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ishalinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),

- 5 dakika teneffüs yapıyorlar, 20.30'da okuldan çıkıyorlar

Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul binasının zeminindeki kayma nedeniyle bu yıl da Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'nda eğitim görüyor. Saat 20.30'da okuldan çıkan öğrenciler, eve geç gitmek istemediklerini belirterek, yetkililerin, seslerini duymasını istedi. Normal şartlarda son ders zilinin saat 22.00'de çalması gerekirken, evlerine daha fazla geç gitmemeleri için 15 dakika olan teneffüslerin 5 dakikaya düşürüldüğünü belirten öğrenciler, ders aralarında tuvalet ihtiyaçlarını dahi zor giderdiklerini söyledi.

Merkez Onikişubat ilçesinin Ağcalı Mahallesi'nde yapılan 24 derslikli Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında eğitime açıldı. İnşaattan önce zemin etüdü yapılmadığı öne sürülen okul binasında zamanla çatlaklar oluştu. Çatlakların artması üzerine yapılan incelemede zeminde kayma olduğu belirlendi ve okul tadilata alındı. 700 öğrenci ile 50 öğretmen ise 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Gayberli Mahallesi'ndeki Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'na gönderildi. Bu okulun öğrencileri dersten çıktıktan sonra binada İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görmeye başladı.

ÇIKIŞ SAATİ 22.00 OLUNCA TENEFFÜS 5 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜSaat 13.00'te ders başı yapan lise öğrencileri, 22.00'de çalan son ders ziliyle okuldan ayrılmaya başladı. Okul servisinin olmaması, öğrencilerin evlerine yaya olarak gitmesi nedeniyle okul yönetimi 15 dakika olan teneffüsleri 5 dakikaya düşürdü. Teneffüs kısalınca çıkış saati de 22.00'den 20.30'a indi. Öğrenciler 1 yıl boyunca bu şekilde eğitim gördü, ancak kendi binalarının tadilatı yapılmasına rağmen eğitim için riskli görülmesi üzerine bu eğitim-öğretim yılında da Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'nda eğitime devam ediyor. Meslek liselerin olmazsa olmazı olan atölyeler ise eğitim görülen ortaokul binasında yok. Okul yönetimi, 10 atölyenin 3'ünü bu yıl faaliyete açabildi.

'5 DAKİKALIK TENEFFÜS LAVABOYA BİLE YETMİYOR'Öğrenciler ise, diğer arkadaşları gibi erken saatte eve gitmek istediklerini söyledi. Öğrencilerden Salih İnce, geç saatlere kadar ders gördüklerini belirterek, "Herkes 15 dakika teneffüs yaparken biz 5 dakika teneffüs yapıyoruz. Biz meslek lisesi olduğumuzdan atölye dersi görmemiz gerekirken, geçen yıl atölye görmedik. Bu yıl yeni yeni atölye olmaya başladı ve o da yarım yamalak. 5 dakikalık teneffüste ise bir şey yapamıyoruz. Lavaboya gitmek istiyoruz, ona bile yetmiyor. Aşağıya inip yemek yemek istiyoruz, onlara da vakit kalmıyor. Eve gittiğimde saat 21.00- 21.30 gibi oluyor. O saatten sonra yorgunluktan ders bile çalışamıyoruz" dedi.Hulusi İşbilir ise diğer okullarda eğitim gören öğrencilerle aynı haklara sahip olmak istediğini belirterek, "Haftada 2 gün 10'uncu dersimiz oluyor ve saat 20.30'da çıkıyoruz. Bizim için çok sıkıntı oluyor eve giderken. 2 yıldır bu okuldayız. Diğer öğrencilerle eşitlik ve adalet istiyoruz. Bütün öğrenciler eve erken gidip 15 dakika teneffüs yaparken, biz 5 dakika teneffüs yapıyoruz ve zaman yetmediği için yemek bile yiyemiyoruz. Yetkililerden bize ayrı bir okul vermelerini istiyoruz, okula sabah gitmek istiyoruz. Böyle bize sıkıntı oluyor" diye konuştu.

'SERVİSLER KABUL ETMİYOR'Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Sıddık Arvas ise yetkililerden okul sorununu bir an önce çözüme kavuşturmalarını istedi. Geçen yıl çocukların Ramazan ayında bisküvi ve meyve suyu ile derste iftar yaptıklarını, bu Ramazan ayında da aynı şeyin yaşanacağını kaydeden Arvas, çocukların geç saatte dersten çıkmalarından dolayı kaygılı olduklarını kaydetti. Arvas, şunları söyledi:

"Okulumuz, zeminin kaygan olmasından dolayı kaydı, fakat geçen yıl onarım için 700 bin lira harcadılar. Biz onun hesabını da sorduk, fakat kimse bilgi vermedi ve okul aynı şekilde duruyor. Yetkilere bilgi verdiğimiz halde sıkıntılar aynı devam ediyor. Çocuklar bir yıl atölyesiz okudu ve bu dönem 3 atölye hazırladılar. Geçen yıl atölye dersleri görmediler. Ben bu yaşa geldim, Türkiye'de ilk kez böyle bir şey gördüm. Çünkü ben de teknik lise mezunuyum ve öğrenci atölye görmediği zaman ne faydası olur? Okuldan çıktıktan sonra bir saat yol giden öğrenci var. O saatte evine giden öğrenci yemek mi yesin, duşunu mu alsın, dersine mi çalışsın, uyusun mu? Bu öğrenciden ne bekleyebiliriz. ve hiçbir servis yok, servisler de kabul etmiyor, 'Saat 20.30'dan sonra biz servis veremeyiz, saat 17.30'da varsa götürürüz' diyorlar. Ben kendi çocuğumu arabamla götürüyorum, misafirim olduğu zaman yaya olarak 45 dakika sonra eve geliyor. Teneffüs 15 dakikayken burada teneffüsler 5 dakika. Çocuklar bu 5 dakikada tuvalete mi gitsin, başka bir ihtiyacını mı görsün?"

UZMAN EKİP ZEMİNİ TAKİP EDİYORMilli eğitim yetkililerinden, Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme yapıldığı ancak zeminde kaymanın devam edip etmediğinin bilinmediği için güvenlik nedeniyle öğrencilerin diğer okulda eğitime devam etmesine karar verildiği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden uzman bir heyetin zemini takip ettiği ve bu heyetin hazırlayacağı rapor sonunda okulla ilgili nihai kararı bakanlığın vereceği öğrenildi.Geçen yıl tadilat yapılan Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin binasında ise çatlaklar mevcut, bazı yerlerinde sıva ve boyaları dökülmüş durumda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Okul binasıDers zilinin çalmasıÖğrencilerin dışarı çıkmasıHalil İbrahim ile röp.İsa Güneş ile röp.Salih İnce ile röp.Hulusi İşbilir ile röp.Öğrencilerin okuldan ayrılmasıMehmet Sıddık Arvas ile röp. Zemininde kayma olan okuldan detayBinadaki çatlaklarMehmet Sıddık Arvas ile oğlu Yusuf CanMehmet Sıddık Arvas ile röp. Yusuf Can Arvas ile röp.Öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokuldan detayGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

=========================Gülkart vize işlemlerinde süre uzatıldı Isparta'da toplu taşımadan indirimli yararlanmak isteyen öğrenciler yaptırmaları gereken vize başvurusunu son günlere bırakınca Gülkart dolum merkezi önünde uzun kuyruk oluştu. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yoğunluktan dolayı süreyi 7 gün daha uzattı.

Isparta'da öğrenim gören ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, toplu taşımadan indirimli yararlanmaları için 1-30 Kasım tarihleri arasında yaptırmaları gereken vize işlemlerini son günlere bırakınca, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Gülkart dolum merkezi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Toplu taşımadan, vize yaptırmaları durumunda 1.75 liraya, vize yaptırmamaları halinde ise 2.25 liraya yararlanacak öğrencilerin son günlerde oluşturduğu yoğunluk üzerine SS 18 Nolu Özel Halk Otobüsü Kooperatifi süre uzatma kararı aldı.Kooperatiften yapılan açıklamada, "30.11.2019 tarihinde sona eren öğrenci Gülkart vizeler yoğunluktan dolayı bir hafta uzatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kart dolumu için bekleyen öğrenciler Öğrencilerle röportajGişede işlem yapan görevlilerÖğrencilerle röportajSıradan detaylarHABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, =========================

Dijital nesnelerle uzun süre temas, obez yapıyor

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital nesnelerle uzun süre vakit geçiren çocuklarda obeziteye rastladıklarını belirterek, hareketsiz yaşamın vücutta biriken enerji akışını bozduğunu söyledi.Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, kendi geliştirdiği Dijitalaniz tekniği ile bin 800 aile arasında araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 67 aile incelemeye alındı. İnceleme sonrasında dijital nesnelerle fazla vakit geçiren ailelerin 30 çocuğunda obezite problemine rastlandı. Yapılan araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dilci, dijital yaşam kültürünün günlük hayatta önemli sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, kullanım süresi arttıkça kiloluluk oranında da artma olduğunu gözlemlediklerini söyledi.Dijital nesnelerle 4 saat ve üzeri zaman geçiren çocuklarda kiloluluk oranının arttığını gözlemlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Dilci, "Çocuklarımız dijital nesneler karşısında algısal hafızayı doğru ve sağlıklı kullanamıyor. Her şeyden evvel fiziksel zaman akışıyla ilgili bir farkındalığın eksik olması, ne kadar zaman o işlemin içinde kaldıkları konusunda bir algısal sorun yaşadıkları için kan akışında ve beyine giden oksijen miktarında yavaşlama olmaktadır. Bu çocuklarımızda bilinç bulanıklığına bağlı olarak zaman geçirme konusunda fiziksel ihtiyaçlarını, gereksinimlerini erteleme yoluna gittiklerini, hareket etmeden kaldıkları için birtakım kan basıncına bağlı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Hareketsiz yaşam, vücutta biriken enerji akışını da bozduğu için bu dengesizlik beslenme alışkanlığına bağlı olarak ve fiziksel genetik bir yatkınlıkla da birleştiği an, ciddi anlamda kiloluluk ve artan seviyede obezite şeklinde kendini gösterebilmektedir" dedi. Çocuklarda zaman algısının kaybolmasıyla birlikte akademik başarıda ve sosyal ilişkilerde düşüş yaşandığını, dijital bağımlılık noktasında üst seviyeye çıkıldığını vurgulayan Prof. Dr. Dilci, okullarda yaptıkları araştırmalarda yüzde 13,5 ile yüzde 25 arasında değişen bir bağımlılığa rastladıklarını söyledi.Prof. Dr. Dilci, Ankara, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de yaptıkları araştırma sonuçlarının bunları doğruladığını belirterek çocukların, dijital ortamlarda uzun süre bırakılmamasını önererek şunları söyledi: "Daha önceki yapılan araştırmalarda toplumun beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçimine bağlı olarak obezite ve kiloluluk oranında bir artış var. Bu konuda da Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sıradayız, ama bu oran ilerleyen zaman içerisinde giderek artacak. Yeni nesil çocuklarda yüzde 30'lara doğru varan kiloluluk ve obezite oranı ilerleyen zamanlarda daha da artış gösterebilecektir. Bu nedenle ailelerimiz çocuklarımızın dijital nesneler karşısında uzun süre kalmalarına müsaade etmemelidirler. Uzun süre uğraşı olduğu zaman bazı metobolik sorunlara bağlı olarak hem dışkı gecikmesi ve beraberinde düşünsel bozuklukla zaman algısına ilişkin yanlış ve eksik yönelimden dolayı ciddi kilo artışlarına sebebiyet verecektir."

Görüntü Dökümü

-Tuncay Dilci röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, -

Pencereden aşağı düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı

Samsun'da anneleri uyuya kalan 1.5 yaşındaki ikiz kardeşlerden Eymen Aygün birinci kattaki evlerinin penceresinden aşağı düşerek yaralandı. Aynı pencereden aşağı sarkan Seymen Aygün'ü o sırada sokaktan geçerken fark eden motosikletli kurye Metin Duman (29) aydınlatma direğine çıkarak kurtardı. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Emir Sultan Sokak'ta meydana geldi. Çiğdem Aygün (25) evde uyuduğu sırada 1.5 yaşındaki ikiz kardeşler Eymen ile Seymen oturma odasındaki kanepenin üzerinde oyun oynamaya başladı. İkizlerden Eymen kanepenin arkasındaki pencereyi açıp bakarken birinci kattan sarkıp, aşağı düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada tüp siparişini teslim ettikten sonra dönen motosikletli kurye Metin Duman kalabalığı görüp durdu. Çocuğun düştüğü pencereye doğru bakan Duman ikizlerden Seymen Aygün'ün de pencereden aşağı sarktığını fark etti. Duman binanın yanındaki aydınlatma direğine tırmanıp pencereye çıktı, küçük çocuğu düşmekten son anda kurtardı.

Komşuların haber vermesi üzerine dışarı çıkan anne Çiğdem Aygün çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük şok yaşadı. Yaralı Eymen Aygün sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbe an yansıdı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü--------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay yerinden detaylar

-Detaylar

-Muhabir anonsu

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN,

Down sendromlu Halil'e temsili askerlik kınası Adana'da askerlik çağına gelen ve bir günlük temsili askerlik yapacak olan down sendromlu Halil İbrahim Derin'e (21), asker kınası düzenlendi.

Yüreğir ilçesindeki Sabiha ve Bekir Derin çiftinin en küçük çocukları down sendromlu Halil İbrahim Derin için Yüreğir Belediyesi'nin katkılarıyla Hayme Ana Konağı'nda asker kınası düzenlendi. Halil İbrahim'i kınada down sendromlu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gönüllerinde eğlenen genç ve çocuklar, zeybek oynayıp şiir okudu.

Bir günlük temsili askerlik yapacak olan Halil İbrahim'in asker kınasına Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kocaispir, Halil İbrahim'in eline kına yaktı. Bu sırada duygu dolu anlar yaşayan Halil İbrahim'in annesi Sabiha Derin, oğluyla gurur duyduğunu belirterek göz yaşı döktü.

Halil İbrahim, askere gideceği için mutlu olduğunu belirterek, tekmil verdi. Ağabeyi Hüseyin Derin ise kardeşinin her zaman askerlik yapmak istediğini belirterek, yakında düğününü yapmayı da planladıklarını kaydetti.

Engelli çocukların yetiştirilmesinde katkı sunan ailelere teşekkür eden Kocaispir, "Halil İbrahim çok yakışıklı, çakı gibi bir asker olmuş. Bir Türk askeri olarak vatanını ve milletini seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Aslında engel bizim zihnimizde. Bu güzel kardeşlerimizin dışlanmasını, ötekileştirilmesini istemiyoruz. İnşallah biz de belediye olarak onların her zaman yanında olacağızö diye konuştu.

Görüntü Dökümü-------------------------Asker kıyafetli down sendromlu gencin oynamasıAsker selamı vermesiDown sendromlu genç ile röp.Kına gecesi etkinliğine katılanların oynamasıAnne ile röp.Abisi ile röp.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in konuşmasıEğlenceden genel ve detayZeybek oynayan down sendromluDans eden başka bir down sendromluAtatürk ve Türk bayrağı posteri açılmasıKına yakılmasıHaber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA.

HDP önündeki eylemde 89'uncu gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 89'uncu günde de sürdürdü. İstanbul Arnavutköy'deki evinden 5 yıl önce "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, çıkan ve geri dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl (19) için oturma eylemine katılan anne Fatma Bingöl, "Devlet büyüklerime diyorum ki, bizi unutmasınlar. Evlatlarımızı geri getirsinler. Tuncay'ımı çok özledim" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 89'uncu günde de 57 aile tarafından sürdürüldü.

'TUNCAY'IMI ÇOK ÖZLEDİM'

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan ve "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay Bingöl (19) için 13 Eylül günü oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, oğlunu çok özlediğini söyledi. Anne Bingöl, HDP önündeki eyleme umutla geldiğini belirterek, "89 gündür buradayız. Buraya bir umutla geldim. Ben oğlumu çok özledim. Ben devlet büyüklerime diyorum ki, bizi unutmasınlar. Evlatlarımızı geri getirsinler. Tuncay'ımı çok özledim ben. Yüreğim parçalanıyor. Bizim çocuklarımızı geri getirsinler, hepimizin çocuklarını getirsinler. Bu analar burada ağlamasın, buradan evlatlarını alarak, gitsinler" dedi.

EYLEME KATILAN AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket- Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında PKK'lı teröristler tarafından aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih Özbey için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirtip, 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan-Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eyleme katıldı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten-Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli olan, ancak Diyarbakır'da oturan Salih-Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metina bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan, ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyine kaçırıldığını söyleyerek, 10 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü belirttiği oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2015'te kaybolan ve internette terörist kıyafeti giydiği videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, memleketi Erzurum'daki akrabalarının yanına giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen, 3 yıl sonra da terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine başladı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemindeki yerini aldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıl önce dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı. Emrah'ın annesi Leyla Avunan, babası Bilal Avunan ve akrabaları da 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemi başlattı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Ağrılı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği, o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

39- Muşlu Selma Kan, 4 yıl önce Muş'ta terör örgütü PKK'ya katıldığını belirttiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Şirin Sungur, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken memleketi Siirt'e bayram iznine dönerken Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Süleyman (24) için 18 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

41- Muşlu Halit Altun, 2015'te Malatya'da üniversite öğrencisiyken kaybolan ve terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu belirttiği oğlu Muhsin (27) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

42- Konya'dan gelen Yıldız Ballı, 2014'te İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışırken kaybolan, PKK'lı teröristlerin kaçırdığını iddia ettiği kızı Yasemin (21) için 19 Eylül'de oturma eylemine başladı.

43- İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi ilçesinde 19 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Erkan için 20 Eylül'de oturma eylemi başlattı.

44- Kütahya'dan gelen Hatice Levent, 18 yaşındayken, 2015 yılında Bitlis'te üniversite öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için 22 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

45- Muş'tan Diyarbakır'a gelen Güzel Aslan, 5 yıl önce mobilyacıda çalışırken kaybolan oğlu Turan Aslan (26) için 23 Eylül'de oturma eylemine başladı.

46- Batman'dan gelen Zehra Çak, 5 yıl önce kaybolan oğlu Azat Çak (23) için 26 Eylül'de oturma eylemine başladı.

47- İstanbul Sultangazi'den gelen İmmihan Nilifırka, Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te kaybolan oğlu Mehmet (22) için 27 Eylül'de oturma eylemine başladı.

48- Gaziantep'ten gelen Cennet Kabaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül'de oturma eylemindeki yerini aldı.

49- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Sıddıka Tatlı, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık bölümü son sınıf öğrencisiyken 2014'te kaybolan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz Tatlı (27) için 29 Eylül'de oturma eylemine başladı.

50- Batman'dan gelen Melike Akdoğan, 14 yaşında lise öğrencisiyken geçen yıl ortadan kaybolan ve dağa götürüldüğünü düşündüğü oğlu Abdulkadir için 2 Ekim'de oturma eylemi başlattı.

51- Ağrı'nın Hamur ilçesinden gelen Süheyla Demir, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başladı.

52- Muş'tan gelen Süheyla ve eşi Maşallah Yenilmez, 2015'te Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünde okurken, ortadan kaybolan kızları Sümeyye Yenilmez (24) için 5 Ekim'de oturma eylemine katıldı.

53- Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan, dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mesut Yıldırım (25) için 5 Ekim'de oturma eylemine başladı.

54- Diyarbakırlı Hatice Ceylan 2015'te, 15 yaşındayken Kur'an kursunda hafızlık okurken kaybolan oğlu Cafer için 8 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

55- Ağrı Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın (21) Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek 15 Ekim günü oturma eylemine katıldı.

56- Hakkari Şemdinli'den gelen Necibe Çiftçi, oğlu Roşat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini belirterek 8 Kasım günü oturma eylemine katıldı.

57- Mehmet Aytekin, 2015 yılında İstanbul'a inşaat işçisi olarak giden ve oradan da dağa götürülen kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek 21 Kasım'da oturma eylemine katıldı.

Görüntü Dökümü-------------HDP önünden görüntüAilelerin bekleyişiFatma Bingöl'ün konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Selim KAYA-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,==========================

Tarihi geçmiş içecekler boş arazide bulundu Bursa'nın Gemlik ilçesinde boş arazide bulunan tarihi geçmiş yüzlerce içecek, imha edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eşref Dinçer Mahallesi'nde 333. Sokak'taki boş bir araziye gitti. Arazide yapılan incelemede branda altında gizlenmiş ve son kullanma tarihleri geçmiş yüzlerce şişe içecek bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan kontrollerde içeceklerin son kullanma tarihinin 26 Ocak 2019 olduğu tespit edildi. Yaklaşık 950 adet litrelik limonata şişesi ve 450 adet soda şişesi imha edilmek üzere Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Hamitler Çöplüğü'ne gönderildi.

Mahalle sakinleri ise, ürünlerin gece buraya kendi haberleri olmadan konulduğunu ve ürünleri içen bazı çocukların ise karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Geyik ise, vatandaşları böyle konularda daha duyarlı olmaya davet ederken, personelin özverili çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.

Görüntü dökümü;-İçeceklerden detaylar-İncelemelerden detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

