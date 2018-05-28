Dha Yurt Bülteni-7

Gaziantep'te PKK operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişinin öldüğü 6- 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu terör örgütüne yardım ettikleri ve 2014 yılında, 5 kişinin yaşamını yitirdiği 6- 7 Ekim olaylarında, güvenlik güçlerinin araçlarına saldırıp, halkı kışkırttıkları iddia edilen kişileri tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin adreslerini de belirleyip, savcılık talimatıyla harekete geçti. Belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin araçtan indirilmesi

Şüphelilerin hastaneye girişi

Şüphelilerin hastaneden çıkışı

Şüphelilerin araca bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

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İzmir'de, pazarcılara biber gazı ve cop ile müdahale

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazaryeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazarcı esnafı, son olarak Bayraklı Belediyesi binasına yürümek isteyince, çevik kuvvet ekipleri ile bekçiler, biber gazı ve copla müdahale etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar Pazar yeri, bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından 5 ay önce kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazarcı esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara'ya gitti. CHP Genel Merkezi'nin önüne giden esnaf, burada bazı milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Esnaf ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde de yanına gidip dertlerini anlattı.

ÖNERİLEN YER KABUL GÖRMEDİ

İki hafta önce, Özkanlar pazarının Manavkuyu Mahallesi 250 sokakta bulunan, yaklaşık 5 bin metrekarelik boş arazide kurulması gündeme geldi. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Emlak'ın da aralarında bulunduğu birçok kurumun üzerinde hak sahibi olduğu arsanın, uygulama imar planına göre okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmiş durumda olduğu anlaşıldı. Bunu gerekçe gösteren Bayraklı Belediyesi, buraya pazaryeri kurulmasının mevzuata aykırı olduğunu belirterek, itirazlarını dile getirdi.

COP VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bu gelişme üzerine, bugün sabah saatlerinde Bayraklı Sevgi Yolu'nda toplanan ve "Verilen sözler hani nerede", "Özkanlar bizimdir, bizim kalacak", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan yaklaşık 200 pazarcı, Altınyol üzerinde bulunan Bayraklı Belediyesi binasına yürümek istedi. Emniyet yetkilileri, esnaf temsilcilerine yürüyüşe izin vermeyeceklerini bildirmesine rağmen pazarcılar ısrar edince, bekçiler ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan emniyet güçleri, biber gazı ve copla müdahale etti. Çok sayıda pazarcı gözaltına alınırken, bekçiler ve polis ile pazarcılar arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Sevgi Yolu girişinde tekrar bir araya gelen esnaf, oturma eylemi yaptı. Daha sonra gözaltına alınanlar da serbest bırakıldı. Özkanlar Pazaryeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, burada yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi arasındaki siyasi çekişmelerin ceremesini, ekmeğinin peşinde olan masum pazarcılar çekmektedir. Yeni yer konusunda tüm kurumlar mutabık kalmasına rağmen, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, söz konusu arsanın imar planında okul yapımına ayrıldığını belirterek karşı çıktı. Madem burası okul yapımına ayrıldı, neden yıllardır yapılmıyor? Bizlerin aklıyla dalga geçiyor" dedi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya da tepki gösteren Acar, "Bizim derdimize Başbakanımız ve bakanlarımız haricinde hiç kimse, ama hiç kimse çare bulmaya yanaşmıyor. En başından bu yana dediğimiz gibi, bizim derdimiz asla ve asla siyaset değil. Aramızda her partiye oy veren insan var. Bizler sadece ekmeğimizin peşindeyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ve bekçilerin müdahalesi

Faysal Acar'ın açıklamalarından görüntü

Gözaltına alınanlardan görüntü

Oturma eyleminden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Abdüllatif Şener: "Erdoğan, bütün ünvanlarını bana borçludur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bana hiçbir ünvan kazandırmamıştır; ancak Erdoğan bütün aldığı ünvanları bana borçludur" dedi.

CHP Konya İl Başkanlığı'nda milletvekili aday tanıtım toplantısına katılan Ak Parti kurucusu eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener, 16 yıllık iktidarın artık yorulduğunu ve ülkeye zarar verdiğini söyledi. Şener, şöyle konuştu: "16 yıllık bir iktidar döneminin ardından, iktidarın ve sayın genel başkanının çok yorulmuş ve artık ülkeye zarar veren bir nitelikle ve vasıfta siyaset yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Bunca yorgunluk, peşinden hiddeti getirmekte ve sürekli olarak her konuştuğunda ülkeye zarar veren bir iktidar partisi genel başkanı vardır. Bu yapı sürdürülebilir değildir. 81 milyon insanımız böylesine bir zulme tahammül edemez. Onun için 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin iktidarın yenileceği, tıkanan Türkiye'nin önünün açılacağı, Türkiye'nin yeni ufuklara CHP ile açılacağı bir dönem olacaktır."

CUMHURBAŞKANI BÜTÜN ÜNVANLARINI BANA BORÇLUDUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hiçbir ünvan kazandırmadığını, Erdoğan'ın bütün ünvanlarının kendisine borçlu olduğunu ileri süren Şener, şunları söyledi: "Attığım iki tweet nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda 4,5 yıl hapis isteniyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bana sus diyor. Sayın Cumhurbaşkanım niye susayım. Ben konuştukça size doğru şeyler söylüyorum. Etrafınız yalakalarla dolmuş, yanlışlarınızı söylemiyor. Ülke felakete gidiyor. Bu da yanlıştır diyen bir kişi kalmamış etrafınızda. Ben tek başıma her türlü riski göze alıyorum, yanlışlardan vazgeçirmek için. Senin dostların yanınızdaki yalakalar değildir. Gerçek dost arıyorsanız, sizi acımasızca kimler eleştiriyor ona bakmanız lazım. Recep Tayyip Erdoğan bana hiçbir ünvan kazandırmamıştır. O milletvekili değilken ben maliye bakanıydım, o milletvekili değilken ben devlet bakanı ve başbakan yardımcısıydım. O bütün ünvanlarını bana borçludur."

AK PARTİNİN ANA KARDOSUNDA, BENDEN BAŞKA HERKES FETÖCÜDÜR

AK Parti'nin ana kadrosunun kendisinden başka herkesin FETÖ'cü olduğunu ileri süren Şener, "Fethullah Gülen'n iade talebinde, iktidarın şeklen iade talebinde bulunduğuna çokta bakmayın. Gerçek niyetleri son derece önemlidir. Biri konuştuğu zaman ben samimi niyeti nedir diye, onu ölçmeye çalışırım. Şu ana kadar iktidarın samimi niyetiyle göstermeye çalıştığı niyetin aynı olmadığı kanaatindeyim. 2 yıl önce alenen söyledim. Ak Parti'de ana kadro itibariyle FETÖ'ya bulaşmayan benden başka tekbir kişi yoktur, dedim. Hodri meydan, dedim. O günden itibaren iktidardan benimle ilgili bir cevap gelmedi. Hayır bizim alakamız yokta diyemiyorlar. Amerika'ya gönderiyorsunuz klasör klasör dosya. Gönderdiğiniz klasörleri okuyup incelemek için zaten 10 sene geçmesi lazım. Bir şey istiyorsanız özlü isteyin. Bilmeyen konuyu dağıtır. Ne yaptığını bilen konuyu dağıtmaz, bir sayfada özetler. Diğer taraftan hukuk ihlallerini gösteren görüntüleri var. Hukuk ihlalleri görüntülerini tutuklulara yapılan muameleleri kendileri servis ediyorlar kamuoyuna, dünyaya. Yüzleri gözleri şişmiş, morarmış insanların, mahkumların görüntülerini kamuoyuna dünya basınına servis ediyorlar. Uluslararası hukuk denilen bir şey var. Siz bunu gösterirken tek bir maksadınız olabilir; yurtdışından istediğimiz hiçbir şeyi bize vermeyin demek istersiniz bu gerçek maksatlarıdır. Sayın İnce de doğru söylemiştir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Toplantıdan detay

Abdüllatif Şener'in açıklaması

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA,

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CHP'li Budak: Baykal, yürüteçle yürümeye başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yürüteçle yürümeye başladığını ve yeni dönemde Meclis'teki yemin töreninde yer alacağını söyledi.

CHP'nin Antalya milletvekili adayları, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde (ATİK) gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da tedavisi devam eden Deniz Baykal ve Ali Takavut dışındaki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı. Yeni dönemde de Antalya'dan ikinci sırada aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Deniz Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını belirten Budak, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu söyledi. Budak, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesi bizim için yeterlidir. Hizmet etme arzunu dile getirmiştir. Bütün mesele bundan ibarettir. Sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor. Kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ediyordu. Yürüteçle yürüyebiliyor. TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde bizimle birlikte olacak" dedi.

NET ADIMLARLA İKTİDARA GELİYORUZ

Budak, seçimlerin normal şartlarda 3 Kasım 2019'da yapılmasının planlandığını, ancak bir anda Türkiye'nin gündemine erken seçim düştüğünü söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuda öncü birlik olduğunu kaydeden Budak, "Arkasından baskın seçim kararı aldılar. '2 ayda muhalefet bir araya gelemez' dediler. Öyle bir araya geldik ki seçimlere hazır olanın Millet İttifakı olduğunu gördüler. Korktular, seçim bildirgelerinde hiçbir şey yok. CHP'nin önceki seçim bildirgesini açıkladılar. Deniz bitti kara gözüktü. Bunun hırçınlığındalar. Net adımlarla iktidara geliyoruz, çünkü yönetemiyorlar. Eğer her şey yolunda ise neden baskın seçim var? Yolunda değilse neden Cumhur İttifakı'na oy verilsin? Mutlak iktidardalar, OHAL var, istediğin gibi ülkeyi yönetirsin, o zaman ne var? Vatandaşların bunu kendilerine sormalarını istiyorum. Bunların Cumhuriyet ile bir alıp veremedikleri var" diye konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA ELEŞTİRİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP'nin Antalya milletvekilleri adaylarına yönelik söylemlerini de eleştiren Budak, "Dışişleri Bakanı Antalya için bir gurur ama böyle bakanlık var mı, dış işlerde her karar saraydan alınıyor. Bizim Dışişleri Bakanı da bizim iç işlerimize karışıyor. Kaldırılacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı savunamıyor. Biz kaldırmak yerine daha da güçlü olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı birbirinden ayırt edeceğiz" dedi.

ÖTEKİLEŞTİRMENİN OLMADIĞI BİR TOPLUM

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da erken seçim kararı nedeniyle merkez yoklaması ile adayların belirlendiğini söyledi. 78 aday adayının başvuru yaptığını hatırlatan Kumbul, şöyle konuştu:

"İktidar partisi ittifak yasası çıkardı. Muhalefetteki partilerin ittifak yapacaklarını hesaplayamadılar. Ancak söz konusu vatan olunca herkes bir araya geldi. 24 Haziran millet ittifakı parlamentoda çoğunluğu kazanacaktır. İnce'nin adaylığı konusunda müthiş bir heyecan var. 8 Temmuz'dan sonra adalet ve demokrasiye el atacağız. Güçler ayrılığını daha da kuvvetlendireceğiz."

EN GENÇ ADAY KONUŞMASIYLA ALKIŞ ALDI

Tanıtıma katılan milletvekilleri, öz geçmişlerini paylaştı. Hedeflerini anlatan CHP'nin en genç milletvekili adayı İsmail Hakkı Gül'ün (18) konuşması alkış aldı. 16 kişilik listenin son sırasında yer alan Gül, "Ülkenin gidişatını, ne durum olduğunu bilecek ve sorunlar karşısında susamayacak kadar olgunum. Gençlerin sorunlarını en iyi gençler anlar. Gençlerin sorunlarını aktarmak için adayım. Okullara ve öğretmenlere baskıyı biliyorum. Önemseniyor denip önemsenmeyen gençler için adayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Milletvekili adaylarının görüntüsü

Aday tanıtım afişinden görüntü

İstiklal Marşı'nın okunması

Tanıtım toplantısına katılan konuklardan görüntü

Belediye başkanlarından görüntü

İl Başkanı Ahmet Kumbul'un konuşması

Kameramanlardan detay görüntü

Haber yazan gazetecilerden görüntü

Salondan genel görüntü

Adaylardan Ahmet Kumbul'a PAN

Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın konuşması

En genç aday olan Mustafa Gül'ün oğlunun konuşması

Mustafa Gül oğlunu dinlerken görüntü

Mustafa Gül'ün oğlunu alkışlamasından görüntü

CHP Genel Bşk Yrd Çetin Osman Budak'ın DENİZ BAYKAL ile ilgili açıklamaları

487 MB - 4.21'

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Milletvekili adayı Ağar, sahurda vatandaşlarla halay çekti

İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar'ın Elazığ'dan Ak Partiden Milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da Bölgesel Amatör ligde mücadele edecek olan Rüstem Paşaspor yönetiminin sahur programına katılarak halay çekti.

Elazığ Bölgesel Amatör ligde mücadele edecek olan Rüstem Paşaspor yönetimi, Ramazan ayı nedeniyle sahur alayı programı düzenledi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen programa, İçişleri ve Adalet eski eski Bakanı Mehmet Ağar'ın Elazığ'dan Ak Partiden 3'üncü sıra milletvekili adayı olan oğlu Zülfü Tolga Ağar'da katıldı. Vatandaşlarında katıldığı sahur halayı programında Zülfü Tolga Ağar, vatandaşlarla halay çekti.

Sahur halayının kendileri için artık bir gelenek haline geldiğini ifade eden Kulüp Başkanı Hamit Erulaş, "Sahur halayımız iftardan sonra semaver çayımız ile başlıyor. Çayımız sahur vaktine kadar misafirlerimize ikram ediliyor. En son halayımız var. Bu programı yapmaktaki amacımız mahallemizde ve spor kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bugünde çok kıymetli Tolga Ağar misafirimiz oldu. Bizler ile halay çekti. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar ise, böyle güzel bir etkinliğe davet edildiği için davet sahiplerine teşekkür ederek, "Gençlerimiz ile birlikte halay çektik. İnşallah böyle güzel etkinliklerde tekrar birlikte oluruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan Görüntü

-Tolga Ağar Halay Görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Salihli kirazında fiyat bir haftada yarı yarıya düştü

Manisa'nın dünyaca ünlü Salihli kirazında yaşanan fiyat düşüklüğü, üreticilere hayal kırıklığı yaşattı. Fiyatı bir hafta içinde 19 liradan 8 liraya kadar düşünce satıp borçlarını ödeme hayali kuran üretici, hayal kırıklığı yaşadı.

Türk Patent Enstitüsü'nden 10 yıl önce patenti alınan, iriliği ve lezzeti nedeniyle yurtdışında rağbet gören Salihli kirazı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürmedi. Salihli'nin Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı mahallelerinde yetişen ve geçen hafta hasadına başlanan Salihli kirazı, 19 liradan alıcı bulurken fiyat bir hafta içinde 8 liraya kadar düştü. Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, yüksek rekoltenin yanı sıra ürünün en çok ihraç edildiği Rusya'nın ürün alımında isteksiz davranmasıyla fiyatın ciddi oranda düştüğünü söyledi. Son günlerde yaşanan sağanak ve dolu yağışlarının da ürüne zarar verdiğini vurgulayan Aktürk, üreticilerin bu sezon hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Aktürk, "Dünyaca ünlü kirazımızda hasat başladığı dönemde fiyatlar oldukça iyiydi. Ancak kısa süre içerisinde fiyatlar 18 liradan 8 liraya kadar geriledi. Şuan ki mevcut fiyatlar üreticilerimiz için tam bir hayal kırıklığı. Bunun yanı sıra bölgede görülen yağışlar üründe çatlamaya ve dolayısıyla kalite kaybına neden oldu" dedi. Aktürk, fiyatların düşmesinde ana nedenlerinden birinin ürün fazlalığı olduğunu belirterek, "Bölge genelinde kiraz üretimi yapılan alanlarda mevsimsel olaylardan dolayı aynı anda ürün alınmaya başlandı. Bu da rekolteyi yükseltti" dedi.

'10 YIL ÖNCE BİLE 10 LİRAYA SATIYORDUK'

Gökköy Mahallesi'nde yıllardır kiraz üretimi yaptığını belirten üretici Muammer Yavuz "Bizim en büyük giderimiz gübre ve mazot. Bu ana iki kalemde yaşanan artış ortada. Şuanda bizim kirazımızı 15 liradan satmamız lazım ki zarar etmeyelim. Hasat ilk başladığı günlerde 18 liraya kadar yükselmişti. Ancak şuanda 7 liraya kadar düştü. Bu fiyatlarla biz çok ciddi oradan zarar ediyoruz" dedi. Üretici Fadime Yavuz da ürününü satıp borçlarını ödemeyi düşündüğünü ancak düşen fiyat nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Mahalleli olarak 11 ay, bu sezonu bekliyoruz. Dünyaca ünlü kirazlarımızı satıp borçlarımızı ödeyip, sonra da yeni sezon için hazırlık yapacaktık. Biz fiyatların tabii ki 18 lirada kalmayacağını biliyorduk. Ancak 10 liranın da altına düşmez diyorduk. 7 veya 8 lira ile ayakta kalmamız mümkün değil" dedi. Mahallede hem üretici hem de alıcı olduğunu kaydeden Yavuz Sezgin ise "Üretimin yapıldığı bütün bölgelerde kirazlar aynı anda olgunlaştı ve piyasaya çıktı. Haliyle ciddi bir rekolte fazlalığı oluştu. Firmalar kiraz bulmada sıkıntı yaşamıyor. Fiyatın kısa bir sürede düşmesi ciddi sıkıntılara neden oldu. Bu fiyatlarla üreticiler borçlarını ödeyemez. Fiyatın yeniden yükselmesi için alıcı firmaların iştahlı olması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Üreticiler kiraz toplarken

Üreticiler kirazlarını satarken

Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk'ün konuşması

Üreticilerin konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),