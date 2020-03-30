DHA YURT BÜLTENİ - 6 Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta ertelemeUMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme

UMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine tahliyeler 1 hafta ertelendi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 16 Mart'ta umreden Kayseri'ye gelen 252 kişi Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle umrecilerin tahliyesi durduruldu. Umrecilerin 1 hafta daha yurtta kalacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Hunat Hatun Öğrenci Yurdundan görüntü-Yurtta kalan bazı kişilerin pencerelerden görüntüsü-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ

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Bulgaristan Başbakanı Borisov: TIR'ların beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduk

BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile iki ülke arasındaki ortak temas noktasında görüştü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunarak gerçekleşen görüşmede Borisov, Bulgaristan'da TIR'ların kuyruk oluşturmaması için Türkiye'dekine benzer bir alan oluşturduklarını söyledi.Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı arasındaki ortak temas noktasında bir araya geldi. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'nde yer aldığı görüşmede, maske takan heyetler sosyal mesafeyi korudu. Görüşmede, Türkiye'nin TIR kuyrukları için aldığı önlemler ve Bulgaristan tarafında bekleyen TIR'ların yapılacak çalışmayla hızlandırılması ele alındı.Bulgaristan Başbakanı Türkiye ile iyi ilişkilerinin olduğunu ve bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yaptığı konuşmasında, "TIR'ların sınırda beklememesi için Türkiye'dekine benzer özel bir alan oluşturduk. Sınır kapılarında gümrükçülerin ortak temas alanı gibi büyükelçilerde aralarında görüşebilirler. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e de teşekkür ederim. Sınırda oluşan TIR yoğunluğunun giderilmesinde büyük katkısı oldu" dedi.Edirne Valisi Ekrem Canalp'da görüşmede Türkiye ile Bulgaristan'ın sadece komşuluk değil dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Borisov arasındaki dostluğun ülkeler arasındaki tüm ilişkilere de yansıdığını belirtti. Türkiye'nin koronavirüsü salgını ile uğraşırken ticaretinde devam etmesi gerektiğini belirten Canalp, "Kapıkule'den günlük 2 bin TIR giriş ve çıkış yapıyor. Oluşabilecek yoğunlukları da kısa sürede çözeriz" dedi.Vali Canalp konuşmasının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a Türk kahvesi hediye etti. Açıklamanın ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve beraberindekiler tampon bölgeden Bulgaristan tarafına geçtiler.Görüşmelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Canalp, iki ülkenin koronavirüsü salgını tedbirleri nedeniyle aldığı önlemler nedeniyle sınır kapılarında uzun TIR kuyrukları oluştuğunu söyledi. Canalp, Türkiye'deki uygulamanın Bulgaristan'da da devreye girdiğini belirterek, "Türkiye'deki uygulama memnuniyetle söyleyebilirim ki Bulgaristan'da da devreye giriyor. Bundan sonra ümit ediyorum ki artık Bulgaristan tarafında da TIR kuyrukları oluşmayacak. Biz bu sistemi Edirne'de yaklaşık 1,5-2 yıl önce devreye koyduk. Biliyorsunuz artık TIR kuyrukları oluşmuyor, çok istisnai durumlarda oluşuyor. Onlar da çok seri şekilde yönetilebilir şekilde eritiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------TIR kuyruğu drone ileTIR'dan detaylarBorisov'un açıklamasıHeyetten detaySosyal mesafe ile açıklamaTampon bölgeden detayVali Canalp'ın açıklamasıÜlke bayraklarıFarklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Sakarya'da şehre giren araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin girişlerinde araçları tek tek durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçtü, sürücü ve yolculara gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda uyardı.Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak araçlarda bulunanların ateşlerini ölçtü. Polisler, otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması konusunda sürücülere uyarıda bulunarak, yolculara da gerekmedikçe evden çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.Otobüste yolculuk eden İbrahim Yılmaz, "Devletimizden, polisimizden, hekimlerimizden Allah razı olsun. Bizim için çalışıyorlar. Burada ateşimizi ölçüyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Uygulama detayAteş ölçme detayPolislerin belediye aracı içine girmesiVatandaşlarla röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Kansere yenik düşen Berna, toprağa verildi

İZMİR'de tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşen hemşire adayı Berna Arslan (24), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nü bitirerek mezun olan ve mesleğe başlamak için gün sayan Berna Arslan, geçen yıl ağrıları sonucu hastaneye başvurdu. Yapılan tedavide Berna Arslan'a kanser teşhisi koyuldu. Tedavisi sürerken evinde rahatsızlanan Arslan, kaldırıldığı Halkalı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Berna Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölcüğez Mahallesi'ne getirildi. Cenazede acılı baba Salih Arslan ve ailesi taziyelerle teselli bulmaya çalıştı. Berna Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğle vakti öncesi kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Cenaze namazından görüntü-Tabut taşınırken görüntü-Cenazeden detay görüntü-Mezarlıktan görüntü

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ ORDU

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Rus turist, denizden çıkartılıp oteline gönderildi

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına karşın Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından sudan çıkartılıp oteline gönderildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı. Yasağın ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı.Bugün Konyaaltı Sahili'nde denize giren Rus turist, polis tarafından uyarıldı. Uyarı üzerine sudan çıkan Rus turist, ülkesine gitmeden önce son kez denizin tadını çıkarmak istediğini, ancak polisin izin vermediğini söyledi. Rus turist kıyafetlerini giydikten sonra oteline döndü.Sahilin bir başka bölgesinde yüzen Ender Yılmaz adlı vatandaş da polis tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı. Polis ayrıca vatandaşları, araç trafiğine de kapatılan sahil bandına inmemeleri konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Konyaaltı plajı genel görüntüPolis Rus turisti oteline dönmesini söylemesiKadın polis sahilde oturan çifti uyarmasıÇiftin sahili terk etmesiSahilden ve yürüyüş yolundan görüntüPolis deniz kıyısındaki vatandaşı uyarmasıRÖP: Ender YılmazŞahsın sahili terk etmesiPolis memuru araçtan uyarı anonsu yapması

Detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kaynak: DHA