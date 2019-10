12.10.2019 11:39

Evlat nöbeti tutan babadan harekata destek: Oğlum, o silahı at ve teslim ol

DİYARBAKIR'da HDP önünde, oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirterek, terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ömer'e silahını bırakıp, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 54 ailenin, 3 Eylül günü Diyarbakır'da HDP il başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi. 9 Eylül gününden bu yana, PKK tarafından 4 yıl önce, 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı Süleyman Aydın da Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.

'BENİM OĞLUM DAHA 15 YAŞINDAYDI'Terör örgütü PKK'nın Kürtler ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen Süleyman Aydın, "Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. Oğlumu dağa gönderdiler. Ben her eve gittiğimde annesinin sürekli ağladığını görüyorum. Annesi acılar içinde kıvranıyor evde. Ben bunu gördükçe çaresizlik yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Benim oğlum ellerinde ama vermiyorlar. Çok çaresizim, ne yapacağımı bilmiyorum. Bu HDP'liler nereye kadar bizi kullanarak, bizim çocuklarımızın üstünden siyaset yapacaklar. Biz çocuklarımızın dağa gönderilmesini istemiyoruz, çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüyorsunuz, biz buraya gelip çocuklarımızı istiyoruz, bize 'hain' diyorlar. Oğlumun hayali polis ya da asker olmaktı. Oğlumun polis üniformalarıyla, asker üniformalarıyla bir sürü fotoğrafı var evde. Ama oğlumun hayallerini yerle bir ettiler" dedi.'O SİLAHI AT VE DEVLETE TESLİM OL'Aydın, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ileterek, oğlunun teslim olması için çağrıda bulundu. Süleyman Aydın, şunları söyledi: "Bugün devletimiz Suriye'ye operasyon başlattı. Ben devletimi destekliyorum, devletimin yanındayım. Artık bunların kökünü kurutsunlar. Bakın hepsi kaçıyorlar bu sefer, artık yer yok ki saklansınlar. Çocuklara sivil elbise giydirip, öne sürüyorlar ki devlet öldürsün, ondan sonra da sizin çocuklarınızı devlet öldürdü desinler, diye. Bizim çocuklarımızı devlet öldürmez, devletimiz şefkatlidir, çocuk öldürmez. Çocuklar devlete silah yöneltiyorlar, devlet elinden geldiğince öldürmemeye çalışıyor, onu kazanmaya çalışıyor, teslim olmasını istiyor. PKK bizim çocuklarımızı öldürüyor. Eğer oğlum beni duyuyorsan teslim ol, eline silah vermişlerse o silahı at ve devlete hemen teslim ol, devletin şefkatli kollarına teslim ol, senin gibi yüzlerce kişi gelip teslim oluyor, sen de teslim ol oğlum, teslim ol gel evine, yeter artık bu hasretlik."

Sosyal medyada harekat karşıtı paylaşıma 5 gözaltı

Şırnak'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan 5 kişi, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şırnak'ta 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında sosyal medyada terör örgütüne destek veren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kurumlarına hakaret eden paylaşımlarda bulunarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunan 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Gasbettikleri malları paylaşamayınca birbirlerini vurdular

Van'da 5 kişi arasında çıkan ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın, şüphelilerin birlikte gerçekleştirdikleri gasp olayında elde ettikleri malzemeleri paylaşamadıkları için çıktığı belirlendi.Silahlı kavga, 9 Ekim günü İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde yaşandı. Antalya plakalı otomobilde bulunan M.N.T., B.A., C.Y. ile yolda yürüyen A.B. ve S.Ö. arasında silahlı kavga çıktı. Olayda otomobilde bulunan C.Y. ile yaya S.Ö. yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.N.T., B.A., A.B. ile olay yerine sonradan gelen E.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ve otomobil ile olay yerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 39 fişek, 11 kovan, 1 çekirdek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde silahlı kavganın, gerçekleştirdikleri gasp olayında elde ettikleri malzemelerin paylaşımında yaşadıkları tartışmadan kaynaklandığını anlattı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.N.T.ve B.A. tutuklanırken, E.Ş. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü: 2020'de sıcak hava balonu uçuş hedefi 600 bin

Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, yılın dörtte üçlük bölümünde yaklaşık 437 bin civarında turistin sıcak hava balonu ile uçtuğunu belirterek, "Sıcak hava balonu ile uçuşların önümüzdeki yıl 600 bini geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'yı sıcak hava balonu ile havadan gezdi. Kesici, 2019 yılının dörtte üçlük bölümünde yaklaşık 437 bin civarında turistin sıcak hava balonuyla uçtuğunu söyledi. Kesici, "Tabii bunun ülkemize kazandırdığı önemli bir para var. Yaklaşık 80 milyon Euro civarında bunun bir getirisi oluyor. Burada baloncular, otelciler, kafeler, birçok insan kazanıyor. Sonuçta Türkiye kazanıyor. Biz bunu destekliyoruz. Bu sayılar giderek artacak. Bilindiği gibi geçen yıl 550 bin civarında bir uçuş olmuştu. Bu yıl beklentiler daha fazla. Sıcak hava balonu ile uçanların önümüzdeki yıl 600 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan turistler gelecek. İnşallah Allah kaza, bela vermesin. Bölgemizde bunu çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.'GPS İLE BALON TAKİP SİSTEMİ KURDUK'Sıcak hava balonu ile uçan yerli ve yabancı turistin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kesici, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak balonla ilgili yaptığımız çok fazla düzenleme var. Bir kaza bela olmasın diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Her türlü alt yapı düzenlemesini yapıyoruz. GPS ile balon takip sistemini kurduk, işlemeye başladı. Hangi balon nerede, balonun yanında hangi balonlar var her pilot bunları görmüş olacak. Böylece daha tedbirli olarak uçuşlara devam etmiş olacak. Biz uçuş emniyetini birinci öncelikli olarak görüyoruz" diye konuştu.'CAN EMNİYETİ OLMADAN TURİZM OLMAZ'İnsanların can güvenliğinin her şeyden önce geldiğini kaydeden Kesici, "Ülkemizde bilinç düzeyi yükseliyor, pilotumuzdan işletmelerimize kadar herkes. Can emniyeti olmadığı sürece burada turizm olmaz. Herkes bunun farkında. Birincisi bu bilinç yükseliyor. İkincisi bizim yaptığımız ana düzenlemeler var. Kim ne kadar, hangi saatlerde uçacak sınırlamalar var. Hava sahasında 100 balonun üzerinde balon uçuşuna müsaade etmiyoruz. İkincil uçuşlarla birlikte 150 civarında balon olabiliyor. Ama hava sahasının büyüklüğünü dikkate alarak bu işi sınırlamış durumdayız. Yaptığımız mevzuatlar, düzenlemeler, denetimler uçuş emniyetini sağlamak için. Bu emniyet tedbirleri alındığı sürece kazalar azalıyor. Allah kaza bela vermesin, böylece bölgemiz daha fazla para kazanır hale gelmiş olsun" şeklinde konuştu.

Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağzına olta kancası takılan kedi, uzun çabaları sonrası yakalanarak ağzındaki kancadan kurtarıldı.Alaplı Sahil Park'ta olta ile balık avlayan balıkçıların tuttuğu balığı yemek isteyen kedinin ağzına kanca takıldı. Uzun süre ayaklarıyla ağzındaki kancayı çıkarmaya çalışan kedi, balıkçılar tarafından yakalanamayınca Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verildi. Görevliler, yaklaşık 1 saat kediyi yakalamak için yoğun çaba harcadı. Ardından yakalanan kedi, rehabilitasyon merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından ağzındaki kanca çıkarılan kedi, tedavisinin ardından aynı yere bırakıldı.Veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, "Sahil parkta oltasıyla balık tutmaya gelen amatör bir balıkçının yakaladığı balığı kapmaya çalışan kedinin ağzına kanca ve misine takılmış. Kedi uzun süre ağzındaki kancayı çıkarmak için uğraşmış ama başaramamış. Bize haber verdiler. Kediyi yakaladıktan sonra küçük bir operasyonla ağzındaki kancayı çıkararak doğaya bıraktık.ö dedi.

Bodrum'da göçmen botu battı (2)

KARAYA ÇIKMIŞLAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan lastik bottan denize düşerek kayboldukları zannedilen 3 göçmenin karaya çıktığı belirlenince, Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sona erdi.

Haber: BODRUM (Muğla),

