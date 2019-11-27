DHA YURT BÜLTENİ-21

27.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:06

Söğüt'teki kaçak yapıların yıkımı yapılmadı (2)

BOZBURUN'DA DA YIKIM YAPILAMADI

Muğla'nın Marmaris ilçesinin turistlik mahallesi Söğüt'ten sonra Bozburun Mahallesi'ne geçen ekipler, buradaki 2 evin yıkımını yapmak istedi. Ancak ev sakinlerinin Muğla 1 ve 2'nci İdare Mahkemeleri'nden aldıkları yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle işlem yapmayan ekipler, mahalleden ayrıldı. Öte yandan evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar da yıkıma gelen ekipleri görünce sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Tepkili vatandaşları İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Yaşanan tartışmalardan görüntüEvin balkonundaki vatandaşlar görüntüSinir krizi geçirenlerden görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MARMARİS (Muğla),

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Otomobilin çarptığı yayaya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira para cezası uygulandı

TEKİRDAĞ'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşailçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A.'ya, seyir halinde olan Kazım A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cemile A., hafif yaralanıren, trafik ekipleri kaza mahalinde yaptığı inceleme sonucu kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiğini tespit ederek kaza raporuna kusurlu olarak kaydetti. Cemile A.'ya karayolları kanunu 47-B maddesi uzarınca 235 lira cezai işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(Güvenlik kamerası görüntüleri)-Yayaların geçtiği kavşak-Kavşakta medyana gelen kaza-Kadına aracın çarpması-Kadının yere düşmesi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Kayseri'de kimyasal zehirlenmelere karşı tatbikat KAYSERİ'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kimyasal zehirlenmelere karşı 'Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) Saha ve Masabaşı Tatbikatı' yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin bulunduğu 600 kişilik ekip katıldı. Tatbikatta senaryo gereği Gülser ve Dr. Mustafa Gündoğdu Merkez Laboratuvarı'nda oksijen tüpü patlaması sonucu hardal gazı sızıntısı meydana geldiği ihbar edilerek, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, koruyucu kıyafetlerle bölgede ölçüm yapıp, zehirlenenleri dekontamine (kimyasallardan arındırma) yaptı. Hardal gazından zehirlenenler gerekli işlemlerden geçirildikten sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatı izleyen Vali Şehmus Günaydın, "Bugün ilimizde ilk defa kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada arkadaşlarımız olayın başlangıcı ile beraber bütün kurumları harekete geçirdiler. Bizler bu tatbikat ile kurumların böylesi bir olayda kaç dakikada intikal ettiklerinden tutun, olayın müdahale sürelerine kadar bütün süreleri analiz ederek burada eksiklerimizi tespit etmeye çalışıyoruz. Allah göstermesin böyle bir afette bizim buna hazırlıklı olup olmadığımızı kontrol etmemiz lazım" dedi.

Bir sonraki tatbikatın gece yarısı yapılacağını kaydeden Günaydın, "Burada gördüğünüz gibi 600 arkadaşımız bu olaya müdahale ettiler. Kurumlarımızın tamamının bu olaya tam hazırlıklı olduğunu gördük. Burada eksiklikler kontrol edilirse bu konudaki eğitimlerimizi de sıklaştırarak bu arkadaşlarımızı iyi eğiterek bu olaylardaki kaybımızı en az düzeye indireceğiz. Bu olaylar günümüzde yaşanıyor. Bizlerin bu olaylara anında ve sağlıklı bir şekilde etki yapıp, müdahale etmemiz için mutlaka arkadaşlarımızı hazır tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: -Tatbikattan detaylar-Vali Şehmus Günaydın'ın açıklamaları-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Hafif ticari araç kamyona çarptı: 6 yaralı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Sis ve sağanak yağışın etkili olduğu yolda, Ankara istikametine giden Erol Sağlam yönetimindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa Yücel idaresindeki 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise kazada yara almadı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan araçlar-Yaralılar-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: DHA