DHA YURT BÜLTENİ-21

24.11.2019 01:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 01:23

AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın (22) acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan ailesine ulaştı.

Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, Şanlıurfa'daki bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Mustafa Akkaya'nın acı haberi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde oturan annesi Döndü Akkaya (46), babası Taner Akkaya'ya (50) ve 3 kardeşine İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İkmal ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay Fatih Düztaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin ile beraberindekiler tarafından verildi.

Acı haberi alan Akkaya ailesi yasa boğuldu. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesinin yarın ikindi vakti memleketi Karaağaç köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şehidin fotoğrafları

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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DATÇA'DA OTEL YANGINI (EKİYLE)

MUĞLA Datça'da bir otelde gece saat 22: 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının, çatıda başladığı belirtildi. İtafiye ekipleri hızla alevlere müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Datça'da bir otelde çıkan yangında alevler kış sezonu nedeniyle kapalı olan otelin 19 odalı bloğunu bir anda sardı. Saat 22.30 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının çatıdan başladığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtafiye ekipleri hızla alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla da tedbir alındı.

Datça merkeze 15 kilometre mesafede Emecik mevkiinde olan oteldeki yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat devam etti. Ardından soğutma çalışmalarına geçildi.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yükselen alevlerSöndürme çalışmaları

Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Çil/ DATÇA - Muğla

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Kaynak: DHA