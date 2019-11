DHA YURT BÜLTENİ -18

28.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:54

Barış Pınarı Harekatı şehitleri törenle uğurlandı

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Tekçe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Abyad'dan düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, düzenlenen törenle, memleketlerine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın güneyindeki Ayn İsa bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler dün gece sınır hattındaki Akçakale Hudut Karakolu'na havanlı saldırı düzenledi. Saldırıda Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin ile 2 asker yaralandı.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından saldırının yapıldığı bölge ateş altına alınırken, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Uzman Çavuşlar Şevket Tekin ve Davut Armağan Keskin, şehit oldu.

Şehit Keskin ve Tekin için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu. Edilen duaların ardından şehit uzman çavuşların Türk bayrağına sarılı naaşları, askeri kargo uçağıyla memleketleri Balıkesir ve Nevşehir'e uğurlandı.Davut Armağan Keskin Balıkesir'de, Şevket Tekin Nevşehir'de toprağa verilecek.

Bitlis'te tuzaklanmış 300 kilo EYP ele geçirildi

BİTLİS'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda törer örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmış 300 kilogram el yapımı patlayıcı ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Bitlis merkez ve ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Bunun üzerine 28 Kasım günü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"28 Kasım 2019 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 'Şehit GK Muhsin APAK 2019-91 Operasyonu' başlatılmıştır. Operasyonda, 28 Kasım 2019 günü araziye gömülü vaziyette tuzaklanmış 300 kilogram EYP, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

BİTLİS

'Piyanonun altın kızı' New York'ta konser verecek

ANTALYA'da, 2 yıl önce piyano kursuna başlayan Nil Göksel (8), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 'Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda yaş kategorisinde birinci oldu. Başarısından dolayı 'Piyanonun Altın Kızı' olarak adlandırılan Nil, 2020'nin Haziran ayında New York'ta konser vermeye hak kazandı.

Antalya'da Ramazan Savaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nil Göksel, 5.5 yaşında baleye başladı. Eğitimi sırasında solfej dersleri de alan Nil, piyanoya ilgisini keşfetti. Şubat 2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda piyano eğitimine başladı. Piyano öğretmeni Simay Kok'un Nil Göksel'in 'mutlak kulak' olduğunu söylemesi üzerine küçük kız, bale ve piyano arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Piyanoya ilgisi yoğunlaşan Nil, tercihini bu yönde kullandı ve eğitimine devam etti.Yeteneğiyle dikkati çeken Nil, 2018- 2019 eğitim öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı'nın Yarı Zamanlı Müzik ve Bale İlkokulu Müzik Bölümü'nde piyano dalında eğitim görmeye hak kazandı. Dr. Samir Mirzayev'in sınıfına dahil olan Nil, geçen nisan ayında Çukurova Üniversitesi Adana Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Rhapsody Piyano Festivali ve Yarışması'nda, mayıs ayında İstanbul Pera Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen '14. Uluslararası Pera Piyano Festivali ve Yarışması'nda, haziran ayındaki İzmir Mozart Akademi tarafından düzenlenen '5. Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali'nde, ekim ayında Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen '17. Uluslararası Viva-Music Yarışması'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye ayağında birinci oldu.PİYANONUN ALTIN KIZI'Piyanonun altın kızı' olarak adlandırılan Nil Göksel, bu başarısından dolayı 11 Haziran 2020 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyanın en ünlü konser salonlarından 'Carnegie Hall'da konser vermeye hak kazandı. Nil Göksel, son olarak 22-24 Kasım günlerinde Viyana'da düzenlenen Edelweiss 2019 Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci oldu.İDOLLERİ İDİL BİRET VE GÜLSİN ONAYNil Göksel, piyanoya ilgisini ve başarı yolculuğunu Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kendini geliştirmek için her zaman çalıştığını belirten Nil Göksel, yarışmalara katıldığında çok heyecanlandığını, piyanonun başına oturduktan sonra heyecandan eser kalmadığını söyledi. Her yarışmada kendinden emin şekilde jüri karşısına çıktığını anlatan Nil'in hedefi, idolleri İdil Biret ve Gülsin Onay gibi ünlü bir piyanist olmak.'PİYANO BENİM ARKADAŞIM'"Piyano benim her şeyim, o benim arkadaşım" diyen Nil Göksel, "17. Uluslararası Viva-Music Yarışması'nda birinci olduğum için New York'ta Carnegie Hall'de konser vermeye hak kazandım. Girdiğim tüm yarışmalarda birinci oldum. Bu nedenle bana 'Piyanonun altın kızı' diyorlar. Ama her zaman birinci olmayabilirim. Yarışmalarda bir derece de elde etmeyebilirim. Ama olsun ben yine de mutlu oluyorum. Çünkü önemli olan o yarışmalara katılıp, jürinin karşısında en iyi performansı sergilemek" dedi.ANNE KARNINDA KLASİK MÜZİKLE BÜYÜDÜPTT'de memur olan anne Emel Göksel (39) ise hamilelik döneminde yoğun iş temposundan etkilenmemesi için karnına kulaklık takarak klasik müzik dinlettiğini anlattı. Emel Göksel, "Kızıma 9 ay boyunca anne karnında klasik müzik dinlettim. Doğduğu ilk günden itibaren Nil'in sese karşı farklı ilgisi vardı. Hatta doğum yapıp eve geldiğinde babası Nil'e 'Aşkım' dediğinde bile tepki veriyordu. Yani ilk dönemden itibaren klasik müziğin etkisini kızımda görmeye başladık" diye konuştu.'MUTLAK KULAK'Kızının bale deneyiminden piyanoya uzanan serüvenini anlatan Emel Göksel, kızının duygusal, romantik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. 'Mutlak kulağa' sahip kızının duyduğu tüm sesleri notaya çevirdiğini belirten Emel Göksel, "Nil, gece yatmadan önce piyanosuna sarılır. Canı bir şeye sıkıldığında piyanosuyla dertleşir. Öfkesini, mutluluğunu notalara dökebilen bir çocuk. Piyanosunu arkadaşı olarak görüyor. Şu an yaşadıklarımız gurur verici. Nil birinci olma kararlılığıyla tüm yarışmalara katılıyor ve sonuçta her zaman yüz güldürüyor. Onun sevincini, gururunu biz de yaşıyoruz" dedi.ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÜLKEYİ TEMSİL EDİYOREmekli baba Yaşar Göksel (51) ise "Nil, piyanoya başladıktan sonra ailenin bütün düzeni değişti. Artık hep ona göre program yapıyoruz. Onun uluslararası yarışmalarından önce kampa giriyoruz. Yarışmalarda da başarı elde edince, verdiğimiz emeklere değdiğini görüyoruz. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ettiği için çok mutluyuz. Onunla gurur duyuyoruz. Ailesi olarak hep yanındayız" dedi.

Eber Gölü'nde su, günden güne azalıyor (2)KAYMAKAM: EBER GÖLÜ PİSLİK İÇİNDE

Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Eber Gölü'yle ilgili çok yönlü bir proje hazırlığında olduklarını belirterek, "Eber meselesi günübirlik halledilebilecek bir mesele değil. Çok yönlü bir proje. Bizim de projeye yıl sonuna kadar başlamamız gerekiyor, Çevre Bakanlığı'nın bir projesi vardı geniş çaplı. Yürüyüş yolları, kamp alanları, izleme kuleleri olan. Ancak malumunuz, 'Eber Gölü pislik içinde' lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Hem Eber Gölü'nün dip çamur temizliği meselesi var hem oradaki eski sazlık alanların biçilmesi meselesi var. Çünkü köylünün buradan ciddi bir geliri var. Komisyoncular burada köylünün hakkını ciddi anlamda gasbediyor. Bu iki aşamalı bir şey. Biz projeyi yapmak istiyoruz ancak bu projenin ilerleyişiyle birlikte temizliğinin de ilerlemesi gerekiyor. Buraya atık bırakan işletmelerin de bundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: FABRİKA ATIKLARININ ENGELLENMESİ GEREKİYOR

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da Eber Gölü'nde çekilmenin son dönemde ortaya çıkan bir durum olmadığını, yıllara sari meydana geldiğini söyledi. Bölgenin yakınındaki Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasında su dengesini sağlamak amacıyla geçmişte açılan bir bağlantı olduğunu anlatan Başkan Hüseyin Atlı, Eber'deki su seviyesinin azalmasında bunun da önemli bir etken olduğundan bahsetti. Başkan Hüseyin Atlı, "Su çekilmesi var. Ama bu Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasında bir bağlantı açılmıştı. Gölden ciddi anlamda kaçak var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Suyun çekilmesinden önce de göle etraftaki fabrika atıklarının engellenmesi gerekiyor. Mevcut arıtmaların kontrolü gerekiyor. Bu doğal bir göl, bölge için de katma değeri yüksek bir göl. Gölün temizlenmesi ve çevre konusunda bizlere, tüm yetkililere ciddi görevler düşüyor" dedi.

'GÖLÜN KİMYASINI BOZAN SANAYİ ATIKLARI'

Göldeki su seviyesinin azalmasında yeraltı sularının çekilmesi, yağışların azalmasının da etkisi olduğunu kaydeden Başkan Hüseyin Atlı, "Biz belediye olarak Çay'a sınırı olan alanların korunması, gözetlenmesi konusunda ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Buraya Çay tarafından bir atık girme ihtimali yok. Ama tabii bu sadece Çay ilçesiyle ilgili değil. Buraya sınırı olan bölgeler var. Gölün kimyasını bozan sanayi atıkları. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Valilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekenleri yapıyor" diye konuştu.

AFYON

Kayıp alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Alzheimer hastası Cemal Kılıç, geri dönmedi. Ailesi Kılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar, 3 gün sonra sonuç verdi. Kılıç, mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin halde bulundu. Ekipler tarafından sedye ile köye getirilen Cemal Kılıç, buradan da ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Deredeki balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Deresi'nde balıkların ve kurbağaların telef olması nedeniyle inceleme başlatıldı.

Sarıseki Mahallesi'ndeki derede çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl ve İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı. İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, balık ve kurbağaların telef olmasının ilk verilere göre sudaki oksijen oranının ani düşüşünden kaynaklandığını söyledi.

Kesin nedenlerin yapılacak incelemeler sonrası ortaya çıkacağını anlatan Prof. Dr. Özcan, "Dış kaynaklı ani bir girdiden dolayı ani bir oksijen düşüklüğü bariz bir şekilde görülüyor. Onun tespitini yapabilmek için telef olmuş balıklardan örnek alıp incelenmesi lazım. Ondan sonra net bir sonuç söyleyebiliriz. Şu anda görülen yılan balıkları ki düşük oksijen seviyesinde dahi yaşayabilirler, onların da telef olduğunu görüyoruz. Yukarılara çıktıkça canlı türler görmeye başladık. Bu demek oluyor ki su seviyesindeki oksijen oranı yükselmeye başlıyor" dedi.

'KÖPÜRME VARDI'Derenin yıllardır içerisindeki balıkları avladıklarını ve yaz günleri derede gençlerin yüzdüğünü söyleyen mahalle muhtarı Serkan Saygılı ise, "İlk bakmaya geldiğimizde dere içerisinde köpürme vardı. Balıklar ve kurbağaların binlercesi telef olmuştu. Özellikle yılan balıklarının da telef olması bizi şaşırttı. Çünkü bu balıklar çok dayanıklıdır. Bunun üzerine ilgili yerlere, bakanlığa kadar durumu bildirdik" diye konuştu.

Tahta Troya atı için İspanya'dan gönderilen 25 euroyla 15 fidan dikilecek İSPANYA'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne mektup ile birlikte 25 euro gönderip, tahta Troya atı talep etti. Tahta Troya atını hediye olarak göndereceklerini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'in yolladığı 25 euro ile Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikileceğini açıkladı.

İspanya'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, merkeze bağlı Tevfikiye köyündeki Troya Müzesi'ne içinde 25 euro bulunan bir mektup göndererek, 14 santimetrelik tahta Troya atı talebinde bulundu. Bunun üzerine Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'e göndermek üzere müzedeki mağazadan 14 santim yüksekliğinde tahta Troya atı aldı. Mağazayı işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik Şirketi'nin sahibi Ege Bağlıkaya'nın hediye ettiği Troya atı ile birlikte iade edilmesi planlanan 25 euro ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağışlandı ve Suarez adına Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikilmesi istendi.

'MERAKLA MEKTUBU OKUDUK'

Geçen hafta kuruma İspanya'nın Oviedo kentinden bir mektup geldiğini belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Mektubu büyük bir merakla açtığımızda içinde ilk gördüğümüz zarfa yapıştırılmış bir 25 euro oldu. Merakla mektubu okuduk. Söz konusu mektupta İspanyol vatandaş yaklaşık 14 santim büyüklüğünde bir Troya atını göndermemizi rica etmişti. Son derece çarpıcı bir hikaye. Sadece Troya atını göndermek istemedik. Tahta atımızın yanı sıra İspanyolca bir rehber, bir ebru eseri, Troya Kardeleni yaka çiçekleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün hazırladığı bir kitap setiyle beraber kargomuzu hazır hale getirdik" dedi.

25 EURO, FİDANA DÖNÜŞTÜ

İspanyol vatandaş Suarez'in mektupla gönderdiği 25 euroyu fidana dönüştürdüklerini belirten Gölcük, şöyle devam etti: "Bu göndereceğimiz hediyeler gönlümüzden kopanlardı. Zarfın içinde parayı tekrar geri göndermeyi düşündük. Fakat ardından bunun doğru olmayacağını düşündük ve yeni bir girişimde bulunduk. Biliyorsunuz, Orman Bakanlığımızın 11 milyon fidan projesi vardı. Biz de İspanyol vatandaşın gönderdiği 25 euroyu bu projeye bağışladık. Bu bağışla 15 fidan Erzurum Palandöken'e dikilecek. Bağış belgesiyle beraber hazırladığımız kargoyu İspanya'ya geri gönderiyoruz. İnşallah bu kez tahta Troya atımız, içinde sevgiyi, barışı, dostluğu barındırıyor olacak. Umut ediyoruz ki, kargomuz İspanyol vatandaşa ulaştığında kendisiyle bir irtibat kurma, tanışma şansını yakalamış olacağız."

