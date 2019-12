DHA YURT BÜLTENİ - 17

11.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:28

Kaykama suikast hazırlığındaki terörist, sınırı sisli ve yağışlı havada geçmiş

Şanlıurfa'da, Suruç Belediyesi Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenlemeye hazırlandığı sırada yakalanan YPG'li terörist Mazlum Muhammed Ali'nin, sınırı sisli ve yağışlı havada geçtiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonunda, Suriyeli YPG'li terörist Mazlum Muhammed Ali'nin Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Ayn El Arap kentinden, Türkiye'ye geçiş yapacağını belirledi.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından Suruç Belediyesi Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Kaymakam Kemal Aktaş'a 10 bin dolar karşılığında suikast düzenleyeceği tespit edilen teröristin, geçen pazartesi günü yurda giriş yaptığı saptandı. Adım adım izi sürülen terörist, Suruç ilçesinde kaldığı adreste, kendisine yardım ve yataklık yapan 3 kişi ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. YPG'li Mazlum Muhammed Ali'nin yasa dışı geçiş için havanın sisli ve yağışlı olmasını seçtiği tespit edildi.Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen terörist ifadesinde, terör örgütü PKK/YPG saflarında yer aldığını ve örgütün Suriye'deki sabotaj okulunda, fedai türü eylemler için özel kuvvetler tarafından eğitildiğini itiraf etti. Örgüt kamplarında bomba yapımı ve kullanımı, keskin nişancı ve tabancalı suikast eğitimleri aldığını da anlatan terörist, yakalanmaması halinde Kaymakam Kemal Aktaş'a yönelik suikast eylemi gerçekleştireceğini kaydetti. Terörist, eylem için kendisini 'Şaban' kod adlı teröristin görevlendirdiğini, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin de yine bu terörist tarafından planlandığını söyledi. Eylem için örgütten 2 bin 100 dolar aldığını ifade eden terörist, suikastı gerçekleştirmesi durumunda ise 10 bin dolar daha alacağına itiraf etti. Sorgusu devam eden teröristin, ifadesi doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldığı, bu kişilerin yakalanması için çalışmalara başlandığı bildirildi. KAYMAKAMIN KORUMA SAYISI ARTIRILDIÖte yandan terör örgütünün hedefi olduğu ortaya çıkan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş'ın koruma sayısı artırıldı. Ayrıca zırhlı araç kullanması kararlaştırıldı. Suruç Kaymakamlığı ve Suruç Belediyesi'nde de güvenlik önlemleri artırılırken, başta Suruç olmak üzere Şanlıurfa'da terör örgütünün hedefinde olabilecek isimlere koruma tahsis edildiği öğrenildi.

DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı Konya'da dün 3 kişinin yaşamını yitirdiği, çöken binanın bulunduğu bölgede ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez'e saldırıda bulunan 3 kişi, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak dün sabaha karşı 2 katlı kerpiç ev çöktü. Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile kendisini ziyarete gelen ve kuzen olan torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5) yaşamını yitirdi. 3 kişinin enkaz altından çıkarılma çalışması sırasında olay yerinde ulusal bir televizyon kanalı için canlı yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez, 3 kişinin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün akşam saatlerinde saldırganlar C.D., E.D. ve E.D.'yi 'kasten yaralama' suçundan gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (3)

'TÜRKİYE'DE İLK RENKLİ UYARI'Antalya Valisi Münir Karaloğlu, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı verdiği ve öğle saatlerinde başlayacağı beklenen kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin, ilgili tüm birimlerin yetkililerinin de katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde toplantı düzenledi. Meteorolojinin bir uyarı yayımladığını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Türkiye'de ilk defa bir renkli uyarı yayınlanmış oldu. İlk defa Türkiye'de kırmızı uyarıyı, Antalya'da dün, bugün ve yarına devam edecek meteorolojik olaylarla ilgili yayınlamış oldular" dedi. 24 saat içerisinde Antalya merkez, Kemer ve Serik'i içerisine alacak bölgede 100 ila 250 kilogram yağış düşeceği ile ilgili bir uyarı ve renk tonunun da kırmızı olduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu: "Kırmızı uyarıda büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir uyarısı vermiş oluyor. Bunun anlamı da hem kamu kurumları, hem de vatandaşlarımızın muhtemel zararlarını ortadan kaldırmak ve azaltmak. Mesela can kayıplarını önlersiniz de mala zarar gelebilir. İşte bu tür tedbirleri alabilmek için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz şubat ayı itibarıyla bu renkli uyarı sistemine geçti ve ilk defa da Antalya'da dün ve bugün yaşanan ve yaşanacak meteorolojik verilerden yola çıkarak kırmızı uyarı vermiş oldu."'SAAT 18.00'DEN SONRA HIZ KAZANACAK'Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarının beklenilen düzeyde olmadığını belirten Vali Karaloğlu, "Serik-Manavgat bölgesinde 30 kilogram yağış aldık. Aksu, Merkez, Döşemealtı ve Kemer'de 5 ila 15 kilogram arasında yağış miktarı var. Ama esas beklentimiz, yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün bize uyarısı bugün saat 18.00'den sonra esas yağışımız hızlanacak. Esas yağışı gece alacağız. Sabah 08.00'e kadar da şiddetli yağış devam edecek. Şu anda Antalya'da verilen kırmızı alarmın meteorolojik sonuçları dolmuş değil. Bugün 18.00 ile sabah 08.00 arasında esas yağış miktarının artmasını bekliyoruz. Hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek" diye konuştu.VATANDAŞLARI UYARDIOluşturulan kriz merkezinin bu gece de olayı yakından takip edeceğini belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyacımız var. Özellikle gece saatlerinde su basması riski olan yerlerde oturan, iş yeri olan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli, uyanık olmasını öneriyoruz. Hem büyükşehir belediyemiz, hem ASAT, hem itfaiye ekipleri, hem DSİ ve Karayolları görevinin başında olacak. Kriz merkezimizin yönettiği bin 452 personel hazır durumda. 213 ekip arazide, 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın. Ama bir olumsuzluk yaşanması durumunda biz kamu kurumları olarak belediyelerimizle beraber olaya müdahale etmek, vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazırız. İnşallah herhangi bir sorun yaşamadan bu Türkiye'nin ilk kırmızı uyarı sistemini sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz."10 BİNE YAKIN 'OKULLAR TATİL OLACAK MI' SORUSUKırmızı alarmın ilk defa verilmiş olması nedeniyle hem medya, hem kamuoyunun çok fazla ilgisini çektiğini belirten Karaloğlu, şöyle konuştu: "Bu aslında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de istediğiydi, yani bu uyarıların ne anlama geldiğini toplumun anlamı açısından iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar bizim sosyal medya hesaplarımız susmadı. Özellikle 10 bine yakın bana mesaj gelmiş, sorulan şey şu; Bugün okullar tatil olacak mı? Biz Meteoroloji teşkilatımızla çok yakın an be an, saatlik verileri alıyoruz. Biz hangi saatte, hangi tahminlerde bulunduysa Meteoroloji, ona göre tedbirler alıyoruz. Ona dönük zaten gün içinde yağışların çok fazla olmayacağını, dünkü uyarıda ve kamuoyunda paylaştığımız metinde de var, yani okulları tatil edecek herhangi bir risk görmediğimiz için o yönde bir tedbir de almadık. Ama çok sayıda mesaj aldık. Çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı, çok zeki çocuklarımız var. Esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken gördüm, Konyaaltı sahilinde biri 'Denizden hortum çıktı' diye mesaj atmış bana ve bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortum bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Öyle yaratıcı esprilere can kurban, ama bazen veliler de çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin diyor. Arkadaşlar ben Rizeliyim, eğer her yağmur yağışında okulları tatil etsek, Rize'de senede 300 gün yağmur yağıyor. Antalya'da belki az yağıyor. Her yağmur yağdığında okulları daireleri paydos etme şansımız yok, ama bir risk oluşunca da onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da 08.00'den sonra yağışların hafifleyeceğini yine meteorolojik verilerden arkadaşlar söylüyor. Yarın da çocuklar tatil beklemesin."Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak 41 büyük araç gereçle, 32 ekip, 150 personel, ayrıca itfaiye tüm ekipleri 7/24 Antalya'da inşallah sağlıklı bir şekilde bunu da atlatacağız. Ekiplerimiz hazır. Sağlıklı bir şekilde inşallah yarını göreceğiz" dedi.

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor 'KIZIMI İŞE GÖNDERMEDİM'Dün gece peş peşe 3 depremle sallanan Balıkesir'de hayat normal akışında devam ediyor. Balıkesir kent merkezinde oturan Bedriye Baysak, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Barsak, "Ev resmen sallandı. Demirlerin sesini dahi duyduk diyebilirim yani. Çok korktuk. Çok büyük bir korku. Balıkesirli genelde böyle şeye çıkmaz dışarı, ama sokaklar hep arabalarla doldu. Sabah 30 yaşındaki kızım Busemin Şeyda'yı işe bile göndermedim. Nasıl göndereyim? Korktum, en azından bir arada olalım dedik. Kafeye gittik, sabah 04.00'e kadar oturduk. 4.30'da adımlarımızı korka korka atarak eve geldik" dedi.'ALLAH DAHA BÜYÜKLERİNİ GÖSTERMESİN'Öğrenci Didar Demiraslan ise evinde yakalandığı deprem anlarını şu sözlerle anlattı: "Deprem olduğunda ailemle birlikte Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıktaki Bigadiç ilçesindeki evimizdeydik. Misafirlerimiz vardı. İlk depremde sonra evde oturmaya devam ettik. 15 dakika sonra ikinci artçı olunca hemen evden çıkmaya karar verdik. Tam evden hazırlanıp çıkarken diğer artçı deprem oldu. Sonrasında dışarı çıktık. Dua etmekten başka bir şey yapamadık. Allah daha büyüklerini göstermesin."Öğrenci Ahmet Fazlı Cengiz ise "Deprem başladığında bayağı büyük bir sarsıntı hissettik. Balıkesir'de ben daha önce böyle bir sarsıntı yaşamadım. Zaten insanlar hemen apartmandan falan fırlamaya başladı. Bir hareketlilik oldu. Hava biraz soğuk olduğu için biz dışarıya çıkmadık. Sonra arkadaşlarımızla haberleştik. Sabahtan normal hayatımıza devam edip, okula geçtik" diye konuştu.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde, hamsinin fiyatı arttı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi, balıkçı tezgahlarında da azalınca fiyatı 30 liraya çıktı. Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalarla birlikte daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi, balıkçıları da üzerken tezgahlardaki fiyatı 30 lirayı buldu. Hamsinin yanında fiyatı artan bir diğer balık ise ithal somon oldu. Bir hafta öncesine kadar 45 liradan alıcı bulan somonun kilosu tezgahlarda 70 liraya çıktı.Edirne Balıkpazarı esnafından Feridun Biztiren, denizlerde balığın az olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Şu anda hamsinin kasası 300 lira. Doğal olarak tezgaha geldi mi fiyatı 30 lirayı buluyor. Aynı zamanda somon da öyle. İthal olduğu için şu anda fiyatı 70 lira. Balıklar azaldıkça balıkların alış fiyatları da yükseliyor, otomatikman biz de fiyata yansıtmak zorunda kalıyoruz" dedi. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin de fiyatlarda etkisi olduğunu belirten Biztiren, "Şu anda havalar sıcak, o nedenle balık çıkmıyor denizden. Aralık ayının ortasındayız ama 18 derece sıcaklık var. Bu zamanda bu balık nerede diye soruyoruz işte. Sanıyorum derinlerde, daha soğuk sulara kaçtı" diye konuştu.'HAVALAR SOĞURSA BALIK DA BOLLAŞIR'Balık pazarı esnafından Hamza Köksoy, fiyatlardan kendilerinin de müşterinin de memnun olmadığını söyledi. Köksoy, "Denizden çok az çıktığı için hamsinin fiyatı şu anda yükseldi. Geçen hafta 10 liraya hamsi sattık. Ama bu hafta çok az çıktı, o nedenle de biz de yüksek fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Biz de memnun değiliz ama yapacak bir şey yok. Müşteri de memnun olmayınca satışlar düşüyor. Havalar soğursa balık daha fazla çıkacak gibi duruyor" diye konuştu.Balığın neredeyse etle aynı fiyata geldiğini söyleyen vatandaşlardan Emre Değirmenci, "Balık fiyatları yüksek. Bu fiyatta balık almak çok zor. Etten bile pahalı neredeyse. Ama yiyeceğiz yapacak bir şey yok, alacağız" dedi.

