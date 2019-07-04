DHA YURT BÜLTENİ - 17

Aladağ'daki yurt faciası davasında karar çıktı (3)

ANKARA BARO BAŞKANI SAĞKAN, KARARI DEĞERLENDİRDİ

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Adana'nın Aladağ ilçesinde yurt faciası ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 sanıktan 12'si hapis cezasına çarptırıldığı, 6 sanığın ise baraat ettiği kararı değerlendirdi. Mahkemeye katılan ve kararın ardından yurt faciasında hayatını kaybeden çocukların aileleriyle bir araya gelen Baro Başkanı Sağkan, "Yaklaşık 3 yıldır burada bir mücadele verildi. En sonunda esas hakkında bir mütalaa gördük. 2019 yılında çok acı veridir, diyor ki mütalaada 8 ayrı rapor var. Ama bu yangının net olarak nereden kaynaklandığı tam olarak tespit edilmiş değildir denildi. Yangının gerçekleştiği yurt binası maalesef daha davalar başlamadan belediye kararı olmaksızın alenen yıkılarak deliller herkesin gözü önünde yok edildi. Ancak meslektaşlarımız mücadeleyi devam ettirdi" dedi.

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMELİ

Asıl ceza alması gerekenlerin kamu görevlileri olduğunu savunan Baro Başkanı Sağkan, "Sanıklar ciddi cezalarla aldılar. Ancak asıl cezayı alması gerekenler kamu görevlileri, milli eğitim müdürü ve diğer şube müdürü olan görevliler yeterli cezayı almadılar. Burada ailelerin açtığı bir pankart var. Burada 'adalet mücadelemiz başka canlar yanmasın diyedir' yazıyor. Başka canlar yanmasın diye bu mücadele veriliyorsa, yeterli ve elverişli denetimleri yapmayan o kamu görevlileri gerçekten olası kastta adam öldürmekten cezalandırılana kadar vicdanlarda bu yara devam edecektir. ve bu tür infialler de bu ülkede yaşanmaya devam edecektir. O sebeple bu davanın bundan sonraki aşamalarının da çok büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yangında ölen bir çocuğun babasının açıklaması

-Ailelerin pankart ile yürümesi

SÜRE: 00'45" BOYUT: 84,1 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,

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Munzur'da 19 gün sonra cenazesi bulunan Engin defnedildi

TUNCELİ- Ovacık karayolunda 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi, 19 gün süren arama çalışmasıyla dün bulunan Engin Eroğlu (28), düzenlenen törenle toprağa verildi. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde Eroğlu'nun, üzerine Dersimspor forması konulan tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.

Yoncalı köyünde oturan Halil İbrahim- Gülizar Eroğlu çiftinin 5 çocuğundan küçüğü olan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların, aynı günün akşamı eve başıboş dönmesi üzerine ailesinin ihbarıyla güvenlik güçlerince arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki arama çalışmaları sürerken, Ovacık'tan İstanbul'a seyahat eden bir kişi, yolda cep telefonuyla çektiği manzara görüntülerini izlerken, içerisinde bulunduğu otobüsün açılan bagaj kapağının bir kişiye çarpıp, Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğunu fark etti. Bu kişinin savcılığa teslim ettiği görüntülerden yola çıkılarak nehre düşen kişinin Engin Eroğlu olduğu saptandı. Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Kayseri, Şırnak, Elazığ ve Tunceli'de görevli 200 kişilik AFAD, karayolları, DSİ, itfaiye, polis ve jandarma özel harekat ekibi, karadan ve havadan sürdürülen arama çalışmalarını, otobüsün geçtiği ve kan izi bulunan bölgede yoğunlaştırdı. Kaybolmasından 19 gün sonra, dün Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıktaki Aşağı Torunoba köyü yakınlarında Engin'in çalılıklara takılı cesedi bulundu.

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Engin Eroğlu'nun cenazesi, Ovacık'a getirildi. Eroğlu için öğle vakti Ovacık Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Üzerine Dersimspor forması konulan Eroğlu'nun tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökerken, bazıları fenalık geçirdi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Eroğlu'nun tabutu bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla götürüldüğü Yaylagünü köyünde defnedildi.

Görüntü dökümü

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Ovacık Cemevi

Cenaze törenine katılanlar

Alevi dedesinin duası

Cenaze namazı

Yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

Tabutun omuzlarda taşınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 522 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Sokaktaki sünnet düğününde kavga çıktı, tabanca ateşlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta düzenlenen sünnet düğününde çıkan kavga sırasında bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Polisin tabancayla yakaladığı şüpheli Vural S., gözaltına alındı.

Olay, Alanyurt Ertuğrulgazi Mahallesi İlgi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde düzenlenen sünnet düğünü sırasında, iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga sırasında Vural S. belindeki tabancayı çekip, etrafa rastgele ateş açtı. Kurşunlar etraftaki evlere isabet etti. Olay yerine gelen emniyet ekipleri kavgayı sonlandırırken, şüpheli Vural S.'yi suç aleti ile yakaladı. Vural S. gözaltına alındı.



Görüntü dökümü;

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-Olay yerinden detaylar

-Mermiden detaylar

Süre: 39/ 10 saniye, Boyut: 6/ 2 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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İzmir'de, son iki ayda 239 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'de, polisin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik son iki ayda yaptığı operasyonlarda 239 kaçak göçmen ölüm yolculuğuna çıkmadan yakalandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlere ve bu geçişleri organize eden kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda aralarında Suriye, Afganistan, Kongo, Irak, Sudan, Orta Afrika, Haiti, Togo, Eritre, Yemen ve Filistin uyrukluların olduğu 239 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda 3 can yeleği, 4 araç, 1 şişirme pompası, 1 şişme bot ve buna ait bot motoru ile 10 litre benzin ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 2'si Suriye 2'si Türkiye uyruklu olmak üzere, 4 kişi tutuklandı. Ayrıca, geçen salı günü yasa dışı geçiş organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda da 1'İ Sudan uyruklu 7'si Türk 8 kişi yakalandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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CHP'li Ağbaba: Şehit annesine mahkeme tutanağı uzattılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldığını belirterek, tepki göstedi.

Bir dizi ziyaret için Malatya'da bulunan CHP'li Ağbaba, beraberinde CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Veli Ağbaba, Pakize Akbaba'nın, oğlu astsubay Namık Ayhan Akbaba'nın teröristlerle girilen çatışmada şehit olması üzerine şehit annelerinin sesi olmak için Şehit Anaları Derneği'ni kurduğunu belirterek, "25 yıldır sürdürdüğü görevinde herkesin 'Pakize Ana'sı oldu. Pakize Ana, çeyrek asırdır şehitler ve aileleri için mücadele ediyor. Kısa süre önce ortaya çıktı ki Pakize Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açılmış" dedi.

Pakize Akbaba'nın, 5 Aralık 2017'de Eşitlik ve Adalet Buluşması'ndaki konuşmasından dolayı hakkında dava açıldığını belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"PKK elebaşını TRT'ye çıkaranlardan hesap sorması gerekenler, hesabı şehit annelerinden sormaya çalışıyor. Osman Öcalan'a mikrofon uzatanlar, Şehit Anaları Dernek Başkanı Pakize Akbaba'ya mahkeme tutanağı uzattılar. Pakize Ana'yı etkinliğe çağıran bendim. Konuşmasında ne bir hakaret ne bir kötü söz vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Adalet Bakanlığı da kovuşturma izni verdi. Pakize Akbaba, şehit annelerinin sesidir. Pakize annenin yanında olacağız. Davayı başından sonuna takip edeceğiz, hukuki destek vereceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Veli Ağbaba'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, -

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Gaziantep'te, TIR'a çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı

GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan belediye otobüsünün şoförü Mesut Yıldırım yaralandı. Araçta sıkışan Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Yıldırım yönetimindeki 27 ABC 188 plakalı belediye otobüsü, önünde ilerleyen Mustafa Özkan yönetimindeki 27 ABN 793 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hasar gören otobüsün şoförü Yıldırım, yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mesut Yıldırım, ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ve itfaiyenin çalışması

Sürücünün çıkarılması

Sürücünün ambulansa konulması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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Eski bakan Işılay Saygın, yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olan eski bakanlardan Işılay Saygın (72), nefes darlığından dolayı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

'Türkiye'nin ilk kadın bakanı' unvanına sahip olan ve Buca Belediye Başkanlığı görevi de yapan İzmirli Işılay Saygın, nefes darlığı yaşadığı için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saygın iki gün önce, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliği görevinin yanı sıra, 51 ve 52'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanı görevini de üstlendi. Saygın, 53'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

İZMİR, -

Kaynak: DHA