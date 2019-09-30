Dha yurt bülteni - 15

30.09.2019 18:42

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: Afet oldu mu davet beklemeler devre dışı kalır

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Afet oldu mu davet beklemeler, tamamen devre dışı kalır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, olası afetlere müdahale konusunda açıklamalarda bulundu. Olası bir afet durumunda ilgili kurumlarla iletişime geçmek için bir davet beklemeyeceğini söyleyen Demir, "Afet durumunda bütün o teamüller tamamen devre dışı kalır. Samsun'da biz de afetle muhatap olduk. Terme ve Salıpazarı ilçelerimizde duyduğumuz andan itibaren sahadaydık. Ben 60'ıncı hükümette Bayındırlık Bakanlığı da yaptım. O dönemde afetlere de Türkiye'nin en çok muhatap olduğu bir dönemdi. O gün benim nasıl hareket ettiğimi herkes bilir" dedi.

60. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmış olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Afet olduğunda ben hükümetin bakanıydım, Sayın Veysel Eroğlu'nun daha çok konusundaydı, benim konum olmamakla birlikte ben hemen afet bölgesinde, hemen orada oldum. Tüm afet bölgelerinde her zaman orada oldum. Ben şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı temsil ediyorum. Kendi imkanlarımla birlikte üzerimize düşeni yapmaya tamamen seferber olmuşken o süreç içerisindeki o valilikle diğer irtibatlar eğer kurulması gerekiyorsa iletişime ihtiyaç varsa onu o zaman otomatikman o zaman kuruyorsunuz. Ama tüm imkanlarınızla önce afet bölgesinde olmayı gerektirir, bunun sorumluluğu budur. Afet oldu mu davet beklemeler, tamamen devre dışı kalır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Röportaj

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Dere kanalına uçtu

KARABÜK'te, sınıf öğretmeni Mefküre Şirin Bozkurt(52), iddiaya göre vitesi geri yerine ileriye takınca cip ile dere kanalına uçtu. Bozkurt, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi. Kartaltepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Mefküre Şirin Bozkurt, kayınvalidesini hastaneye götürmek için evinin önüne geldi. Mefkure Şirin Bozkurt, 78 BZ 637 plakalı cipin otomatik vitesini geri yerine ileri takınca hareket eden araç demir korkulukları yıkıp 3 metreden dere kanalına uçtu. Bozkurt, çevredekilerin yardımıyla cipten çıkartıldı. Derya Bozkurt, eşinin kaza yaptığını haber alınca yaklaşık yaklaşık 300 metre uzaklıktaki işyerinden koşarak geldi. Derya Bozkurt, kazadan yara almadan kurtulduğunu görünce rahat nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mefküre Şirin Bozkurt'un konuşması

-Araçtan detay

-Polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Paraşüt kazasında ölen Ödemişli sanayici toprağa verildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, paraşütünün iplerinin dolaşıp kapanması sonucu 20 metre yükseklikten yere çakılan ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 63 yaşındaki Gürbüz Candemir, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

20 yıldır paraşüt sporu ile ilgilenen ve Ödemiş'te tarım malzemeleri imalatı ile uğraşan iş insanı evli, 1 çocuk babası Gürbüz Candemir, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında, Ovacık ile Gölcük mahalleleri arasındaki Bozdağ Yaylası Akçakmak mevkiinde atlayış yaptı. Bir süre havada süzülen yamaç paraşütünün inişe geçtiği sırada iplerinin dolaşıp kapanması sonucu, Candemir yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevresinde, 'doğa dostu' olarak tanınan Candemir için bugün ikindide Ödemiş Sanayi Sitesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli, 1 çocuk babası Candemir'in cenazesi camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeye Candemir'in ailesi, yakınları ve Ödemiş Sanayi Sitesi esnafı katıldı. Kılınan namazın ardından Candemir'in cenazesi Ahrandı Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gürbüz Candemir'in fotoğrafı

-Cenaze töreninden görüntü

-Cenaze törenine katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),

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Kızıl kuyruklu tırtıllar, ormana yayılıyor

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesi İkisular mevkiindeki kayın ormanını istila eden kızıl kuyruklu kayın tırtılı, yaklaşık 250 hektarlık alana yayılarak yaprakları yemeye devam ediyor.

Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen kızıl kuyruklu tırtıllar, yaklaşık 250 hektar alanda etkili oldu. Ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar şimdide Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçerek başka yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı. Bazıları ise araçların altında kalarak ezildi.

İkisular mevkiinde dinlenme tesisi sahibi olan Hüseyin Ordu, üç haftadır devam eden istilanın devam ettiğini ve karayolundan yeşil olan ağaçlara doğru geçiş yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ordu, "Bugün bir şeye daha şahit olduk. Kuru alanı bırakıp anayoldan yeni bir yeşil alana geçiyor ve buradaki yaprakları yiyorlar. Bu sefer ayrıca derelerde bir yoğunluk var. Bu dere Sakarya'ya kadar uzanan bir dere. Eğer bunlar herhangi bir kıyıda kalırsa o bölgelerdeki meyveleri, sebzeleri de yiyebilir. Oralarda da çoğalma yapabilir. Bunlara bir an evvel bakılması lazım. Ben burada doğdum, burada büyüyorum ve burada öleceğim. Buranın biz bekçisiyiz. Buranın bir an önce çözülmesini bekliyorum. Gerçek bir istilaya uğradık" dedi.

İLAÇLAMA YAPILMIŞTI

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kütahya'nın Domaniç ve Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki İkisular mevkiinde kalan ormanlık alanda tırtıl istilasına yönelik havadan ve karadan ilaçlama yapmıştı. Çok sayıda tırtılın etkisiz hale geldiği görülürken ilaçlamanın devam etmemesi nedeniyle tırtılların yeşil olan ağaçlara doğru yayıldığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-Ormanı istila eden tırtıllar

-Karayolundan karşıya geçmeleri

-Tırtıllar detay

-Ağaçlardaki tırtıllar

-Hüseyin Ordu ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),-

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Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.

Görüntü dökümü;

-Yılanla birlikte kadınlardan görüntüler

Haber: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa), - Kamera: BURSA,

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'Akdeniz fokunun yatak odasına girmeyin' çağrısı

AKDENİZ Foku Araştırma Grubu (AFAG) Koordinasyon Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokunun evi olarak adlandırılan Antalya falezlerindeki mağaralara araştırma dalışı yaptı. Kıraç, tur teknelerine, balıkçılara, kanoculara ve falezlerde yüzen vatandaşlara, "Mağaralar Akdeniz fokunun yatak odası, buraya girmeyin" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, TED Antalya Koleji ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) 'kritik derecede tehdit altında tür' olarak sınıflandırılan Akdeniz fokunun korunması için protokol imzalandı. Protokol kapsamında SAD bünyesinde yer alan AFAG Kurulu Başkanı Cem Orkun Kıraç ve dernek üyesi dalgıçlar, falezlerdeki mağaralara araştırma dalışı gerçekleştirdi. Mağaraları inceleyen Cem Orkun Kıraç, Akdeniz fokları hakkında bilgi verdi.

Akdeniz foku hakkında toplumun yeterli bilgi sahibi olmadığını kaydeden Kıraç, foka yönelik tehditleri anlattıklarını söyledi. Akdeniz fokunun insanlarla iç içe yaşadığı tek yerin falezler olduğunu vurgulayan Kıraç, dünya üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığını düşündüklerini kaydetti.

MAĞARALARA GİRMEYİN

Akdeniz fokuna yönelik başlıca tehditlerin sadece avcılık ve kasıtlı öldürmeler olmadığını belirten Cem Orkun Kıraç, "Son 20 yılda yaşam alanlarının daralması, evlerinde rahatsız edildikleri için yaşam alanlarından çekilmeleri bu türü tehdit eden başlıca unsur. Çünkü burada yavruluyor, burada yavrusunu büyütüyor. Neslin devamı için betonlaşmamış, el değmemiş alanlar bırakmamız lazım. İnsanların onların mağaralarına girmesi kaçmalarına neden oluyor. Tur teknelerinin, kanocuların bunlara çok dikkat etmesi lazım. Etik olarak, vicdanen mağaralara girmek doğru değil zaten. Mağaralara girildiğinde yaşam alanını terk etmek zorunda kalıyorlar ve neslini devam ettiremiyor. Bu çatlak ve mağaralar Akdeniz foklarının yatak odası. Dolayısıyla yatak odalarına kimse girmesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Falezlerden detay görüntü

-Cem orkun Kıraç ile röp

-Gönüllülerden biri ile röp

-Falezdeki mağaralardan detay görüntü

-Hocanın denze talıp inceleme yapmasından görüntü

426 mb/// 3.50 SN ( HD )

Haber: İbrahim laleli Kamera: Emrah GÜL Antalya



Kaynak: DHA