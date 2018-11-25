Dha Yurt Bülteni-15

İRAN-IRAK SINIRINDAKİ DEPREM TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİ (DEPREM BÖLGESİNDEN EK GÖRÜNTÜLERLE)

İRAN- Irak sınırında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin bazı bölgelerinden de hissedilen depremin herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bölgeden haber alınamıyor.

İran'ın Irak sınırına yakın Serpol Zehab Kermanşah bölgeleri arasında bugün saat 19.37'de Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İran ve Irak'ın yanısıra Kuveyt ile Türkiye'nin de bazı bölgelerinden hissedildi. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınır olan Şemdinli ilçesinin yınısıra Yüksekova, Çukurca ve Derecik ilçelerinde sarsıntı ile birlikte endişelenen vatandaşlar, sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre bu bölgelerde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. Depremin merkezinde ise can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı.

Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede şiddetli deprem meydana gelmiş, olayda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hakkari sokaklarından detay

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İran'ın Urmiye şehrindeki bir evden çekilmiş sallanan avize görüntüsü

Sosyal medyada paylaşılan deprem sonrası trafik akışı görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN - Yaşar KAPLAN - Azer DEMİR - Serdar KARA/ HAKKARİ,

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REYHANLI SALDIRISININ PLANLAYICISI YUSUF NAZİK YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

HATAY'ın Reyhanlı illçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, yarın Ankara'da ilk duruşmaya çıkacak. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı Şehitler Derneği de 50 kişilik kafile ile duruşmayı izlemek için Hatay'dan yola çıktı.

Yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ile duruşmaya saldırıda yakınlarını kaybeden 50 ikişi katılacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Anıtı önünde toplanan aileler adına açıklama yapan 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, katliamın planlayıcısı Yusuf Nazik'in, yarın Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacağını söyledi. Şehit yakınları olarak bu ilk duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gideceklerini belirten Tuna, bu duruşmadan iyi bir netice alacaklarına inandıklarını dile getirdi. Tuna, daha sonra kendilerini yolcu etmek üzere yanlarına gelen siyasi parti temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Aileleri yolcu etmek üzere 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na gelen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter ise, yarın ki ilk duruşmanın önemli olduğunu söyledi. Çüter, "Yarın hepimiz için önemli bir gün olacak. Türk adaleti yerini bulacak ve bu katliamı yapanlar hak ettikleri cezayı da alacaklardır. İnşallah, bu katillerin yaptıkları katliamlar son bulacaktır. Kendileri yaptıkları bu zulmün altında boğulacaklardır. Allah bir daha böyle acı yaşatmasınö diye konuştu. Aileler daha sonra otobüse binerek Ankara'ya hareket etti.

SURİYE'DE YAKALANMIŞTI

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Eylül ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

53 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

11 Mayıs 2013'te biri belediye binası yakınında, diğeri PTT yakınında iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında 53 vatandaş hayatını kaybetmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Görüntü Dökümü

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- 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Anıtı

- Ailelerin mahkemeye gitmek için anıt önünde toplanması

- Dernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşması

Dernek üyelerinin otobüse binmek için yürümesi

- Otobüse binmeleri

- Belediye Başkanı Mehmet Çüter'in konuşması

- Otobüsün içinden genel ve detay görüntüler

Süre: 02'53" Boyut: 323MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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ÇAMAŞIRINI ALMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan kömürlüğün üzerine düşen çamaşırını almak isterken çatıdan düşen 13 yaşındaki Emirhan A. Ağır yaralandı.

Olay Bursa'nın İnegöl İlçesinde Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. İki katlı bir binanın ikinci katında ikamet 13 yaşındaki Emirhan A. balkondaki korumalık tellerine kuruması için asılan çamaşırını almak istediği sırada, çamaşır evin bitişiğindeki 4 metre yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına düştü. Düşen çamaşırını almak isteyen Emirhan A. kömürlüğün çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden zemine düştü. Acılar içinde kıvranan Emirhan A., bağırışlarını duyan ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emirhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralanan çocuğun hastaneye getirilişi

-Hastaneden detaylar

Süre: 45 saniye Boyut: 85 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),

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NAZİLLİ'DE 'KADINA ŞİDDETE KARŞI İMZA KAMPANYASI' ETKİNLİĞİ

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslar arası Mücadele Günü' kapsamında bir alışveriş merkezinde stant çalışması yapılarak imza etkinliği düzenlendi.

Nazilli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (SHM), '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslar arası Mücadele Günü' nedeniyle bir alış veriş merkezinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikte 'Kadına Şiddete Hayır' konusuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için stant kurularak imza kampanyası gerçekleştirildi.

Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Kamu Personeli ve ASDEP Personeli tarafından broşürler dağıtılarak, vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Nazilli SHM Müdürü Abdulgani Kavak tarafından Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslar arası Mücadele Günü için yazdığı destek mektubunu okudu. AVM'ye gelen vatandaşlarda açılan stantta kurulan panoya imza kampanyasına destek verdiler.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen etkinliğe Nazilli SHM Müdürü Abdulgani Kavak, müdür yardımcısı Hicran Çetin, Haluk Alıcık Huzur Evi Müdürü Şevket Duman, Sosyal Hizmet Merkezi Kamu Personeli ve ASDEP Personeli ile Alış veriş merkezinde bulunan vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aydın Nazilli'de Alış veriş merkezinden detay görüntüler

-İmza kampanyasının yapıldığı bölgeden görüntüler

-Nazilli SHM Müdürü Abdulgani Kavak Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in mesajını okurken.

-Nazilli SHM Müdürü Abdulgani Kavak ve persoli imza atarlarken.

-Vatandaşlar panoya imza atarlarken detay görüntüler.

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),