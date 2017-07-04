Dha Yurt Bülteni-14

1)TARIM İŞÇİSİ GİBİ DAVRANAN POLİS, CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİ YAKALADI



ŞANLIURFA'da, bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Suriye uyruklu Zahra Sinol'un cinayet şüpheleri baba ile kardeşi, mevsimlik tarım işçisi gibi Niğde'ye giden ve burada bir süre de çalışan polisler tarafından yakalandı.



Geçen 29 Haziran'da, Topdağı Mahallesi'nde bulunan evde Zahra Sinol, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklandı. Ağır yaralı bulunan genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet şüphelisinin yakalanması için Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Olayı araştıran özel ekip, yaptıkları çalışmada; genç kızın babası ve kardeşinin ortadan kaybolduğunu belirledi. Polis, cinayetin ardından şüphelilerin mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan, Niğde'ye gittiklerini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, tarım işçisi gii davranarak Niğde'ye gitti. Ekipler, öldürülen Zahra Sinol'un babasının çalıştığı tarlayı tespit etti ve bir süre burada çalıştı. Ekipler tarlada; genç kızı bıçaklayarak öldüren kardeşi Musa Sinol ile cinayetin azmettiricisi olduğu öğrenilen babası Fadıl Sinol'u yakalayarak gözaltına aldı. Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen cinayet şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



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Cinayet şüphelisi baba Fadıl Sinol adliyeye getirilmesi



Ölen Suriyeli Zahra Sinol'un fotoğrafı



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8MB



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2)BATMAN'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK MEZARLIKTA ÖLDÜRÜLDÜ



BATMAN'da dedesinin mezarını ziyarete giden 14 yaşındaki Ekrem Savgat, mezarlıkta uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Merkez Güneykent Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta önceki gün dedesinin mezarını ziyarete giden Ekrem Savgat, burada iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıcak darbesiyle yaralanan Savgat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekrem Savgat, bugün gözyaşları arasında saldırıya uğradığı mezarlıkta toprağa verildi. Polis ekipleri, olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.







Reşat YİĞİZ / BATMAN, -



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3)6'NCI KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ







GAZİANTEP'te bir süredir bunalımda olduğu belirtilen 40 yaşındaki Serpil Alaka, oturduğu apartmanın 6'ncı katından atlayarak yaşamına son verdi.



Eşi avukat olan 3 çocuk annesi Serpil Alaka, Güneykent Mahallesi'nde oturdukları 9 katlı apartmanın 6'ncı katındaki evinin penceresinden öğle saatlerinde kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görünler, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serpil Alaka'nın öldüğünü saptadı.



Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Alaka'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, -