DHA YURT BÜLTENİ - 12

06.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:25

İdlib halkından Türkiye'ye teşekkür: Bugün bombardıman yok

SURİYE'de uzun bir zamandan beri Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı İdlib'de ateşkes ilanı, sevinç gösterileriyle kutlandı. Kent meydanında toplanan yüzlerce İdlibli, slogan atıp, "Bugün uçak ve bombardıman yok, Türkiye'ye teşekkür ediyoruzö mesajı verdi. Kent merkezindeki aydınlatma direklerine de Türk bayrakları asıldı.

Esad rejiminin havadan ve karadan bombaladığı, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından ateşkesin ilan edildiği İdlib, güne bomba sesleri olmadan uyandı. Bombardıman korkusu yaşamadan sokaklara çıkan İdlibliler, kent meydanında toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan kalabalık, kent merkezindeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları asıldı.Kutlamalara katılan İdlibli Muhammed Nur Karmiş, "İdlib'de oturuyorum, ateşkesi kutluyoruz burada. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bombalar sustu, savaş durduö dedi.'BUGÜN BOMBARDIMAN YOK, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'Bombardımanda bir oğlunu kaybeden Nicah El Hasan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye olmasa açlıktan ölmüştük. Evlerimiz yıkıldı, bahçede yaşıyoruz. Bugün uçak ve bombardıman yok. Dün en az 20 ev bombardımanda yıkıldı. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.Uzun zaman sonra iş yerini korkusuzca açan Zahir El Muhammed de savaş uçaklarının gelmediğini, bombardımanın olmadığını belirterek Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.'BUGÜN GÜZEL BİR GÜNE UYANDIK'İdlibli Muhammed Al Hac, güzel bir güne uyandıklarını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün, bugün hiçbir sorun yok. Reis Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bize yardım edene Allah yardım etsin. Suriyeliler Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor, ben de çok seviyorum. Bombalar sustu. Allah ondan razı olsunö diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de (3)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 'TÜRKİYE ASLA ACIDAN, ÇATIŞMADAN YA DA SAVAŞTAN YANA OLMAMIŞTIR'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'de yapımına başlanan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktay, "İdlib'de başlayan ateşkes ve güvenli koridor tesisinin, bölgede barış ve huzurun sağlanması için hayırla sonuçlanmasını diliyorum. Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır" dedi.'TÜRKİYE DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERMİŞTİR'Suriye'de yaşanan insani krizin, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, "Krizin başlangıcından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Aksine hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek arzu ediyoruz. Türkiye gerek mültecilere kapılarını açan güvenli bir liman olarak, gerek Suriye'de mazlum halka sunduğu temel hizmetler ile tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir, vermeye de devam ediyoruz. İşte Yunanistan'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır. Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa'nın övündüğü hangi değeriyle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar; mülteci ve insanlık düşmanları var" diye konuştu.'BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ ZEDELEYİCİ VE YIKICI BİR MUHALEFET ANLAYIŞINI ÜZÜLEREK İZLİYORUZ'"Suriye'de yaşanan krizin etkileri açıkça ortada iken ne yazık ki ülkemizde hala Suriye'de ne işimiz var diye soran ve Cumhurbaşkanımıza hakaret etme cüretini gösteren seviyesizler var" diyen Oktay, "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek; her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır. Terörle ve insani krizlere karşı mücadelemiz siyaset meselesi değil, bizim için onur meselesidir; milli güvenlik meselesidir. Devletimizin bekasını doğrudan ilgilendiren yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz tüm mücadeleler bu bilinçle milletimizin güçlü iradesiyle yürütülmektedir. Şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.'RUSYA'NIN GARANTÖR DEVLET OLARAK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASINI BEKLİYORUZ'Bahar Kalkanı Harekatı ve güvenlik güçlerinin İdlib bölgesindeki faaliyetlerini hem uluslararası hukuk kuralları hem de imzalanan mutabakatlara uygun olarak yerine getirdiğini vurgulayan Oktay şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sonucunda varılan ek mutabakat, Astana ve Soçi süreçlerine yeniden hayat vermektedir. İdlib'de rejimin saldırganlığına son verilmesi ve akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Suriye'de yaşanan insaniyet dramının askeri bir çözümü olmadığını, Türkiye olarak diplomasiden, müzakereden ve siyasi çözüm süreçlerinden yana olduğumuzu her defasında teyit ettik. Ancak sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele ve insani dramın önüne geçmek için gerektiğinde güç kullanmakta da tereddüt etmedik. İdlib üzerinden ülkemizin köşeye sıkıştırılmasına da asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. Gözlem noktalarımıza ya da mevzilerimize terör rejimi tarafından yapılan saldırılara en şiddetli şekilde karşılık verilmiştir ve bundan sonra da şayet saldırı olursa tereddütsüz verilmeye devam edecektir. Bölgede kendilerine verilen görevi büyük özveri, kararlılık ve kahramanlıkla sürdüren güvenlik güçlerimizi milli mücadelenin gazi şehri Mersin'den selamlıyorum. İnsanlık için ifa edilebilecek en kutsal görevlerden birini yerine getiriyorsunuz. Hastalarınızdan ve onların yakınlarından aldığınız dualar hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez. Hem şifa bulmalarına vesile olduğunuz insanlar hem de kendiniz için vazgeçilmez sorumluluklar taşıyorsunuz. Rabbim her birinizden ayrı ayrı razı olsun, Allah yardımcınız olsun. Halihazırda sınır ötesinde yürüttüğümüz operasyonlarda görev alan sağlık personelimize de sizlerin nezdinde muvaffakiyetler diliyorum."

Tekirdağ'da takla atan taksinin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan ticari taksinin, kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçerek takla attığı kazada sürücü Mehmet Eşe(46) yaralandı. Otomobilde bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen, olay yerinden kaçtı.Kaza, Tekirdağ- Malkara karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçemeyen 5 göçmeni alıp İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Mehmet Eşe yönetimindeki 59 T 0348 plakalı ticari taksinin sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, karayolunun karşı şeride geçerek takla atıp, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Mehmet Eşe yaralanırken, araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan 5 göçmen olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eşe,Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Torbalı'da öğrenciler şehitler için yürüdü

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri, Suriye'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için tek vücut olup, ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.Torbalı'da, İdlib şehitleri için 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenlendi. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüşe, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullardaki yaklaşık bin öğrenci katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Ertuğrul Mahallesi Dörtyol mevkisinde, toplanan öğrenciler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları atarak Torbalı Belediyesi'ne kadar yürüdü. Öğrencilere yol boyunca vatandaşlar ve çevredeki esnaflar da destek verdi. Belediye binası önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan kalabalık; daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yusuf Kılıç'ın Fetih Suresi'nden bir bölüm seslendirmesi ve şiirlerin de okunmasından ardından şehitler için dua edildi.Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altındaki yürüyüşün ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okullarına döndü.

Kadirli'nin 100. kurtuluş yılında şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünde şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı Kent Meydanı'ndan başlayan şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü Atatürk Caddesi üzerinde devam etti. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz", "Her Türk Asker Doğar" sloganları eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalık, Öğretmenevi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.Yürüyüşe Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Avcı, Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Tarım Müdürü Fatin Rüştü Özeser ile birlikte öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Yenidünya ilk meyvesini Alanya'da verdi

Türkiye'de sadece Antalya'nın Alanya ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesinde yetişen turfanda malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi.

Alanya'nın coğrafi işaretli iki ürününden biri olan malta eriği, muşmula ve yenidünya isimleriyle de biliniyor. Türkiye'de yaklaşık 10 bin ton üretimi yapılan ve 1800'lü yıllarda Cezayir ve Lübnan üzerinden ülkeye gelen malta eriğinin ilk hasadı Alanya'da yapıldı. Türkiye'de sadece Akdeniz Bölgesi'nde Alanya ve Tarsus'ta yetişen malta eriğinin mart ayında başlanan hasadı, nisan sonunda tamamlanıyor. Malta eriği toptan 30 TL, tezgahta ise 50 TL'den alıcı buluyor.

'KALP SAĞLIĞINA ÇOK İYİ GELİYOR'Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, ülkede malta eriğinin genellikle 12 ay boyunca yeşil olarak kaldığını söyledi. Sevilgen, "Malta eriği meyve olmaya başladığı zaman yeşilden sarıya dönüyor. Yıkanarak yenmesi tavsiye ediliyor. Lif açısından çok zengin, kan basıncını düşürüyor, kalp sağlığına da çok iyi gelmektedir" dedi. Alanya'nın turfanda ürünlerin en iyi yetiştiği bölge olduğunu aktaran Sevilgen, "Bunun en büyük sebebi, güneşin doğumu ve batışı bu noktada gerçekleşmektedir. Bulunduğumuz bahçe de Türkiye'nin ilk malta eriğinin üretildiği bahçe" diye konuştu.

'SADECE ALANYA VE TARSUS'TA YETİŞİYOR'Üretiminin azalmaya başladığını ifade eden Sevilgen, şöyle dedi: "Malta eriğinin Alanya için önemli olmasının bir sebebi de coğrafi işaretli ürünlerimizden biridir. Üreticiler şu an kendini tatmin edecek şekilde para kazanıyor çünkü sadece Alanya ve Mersin'in Tarsus bölgesinde var. Başka herhangi bir bölgede malta eriği üretilmiyor. Mart ayında başlıyoruz, nisan ayı sonuna doğru da hasadı bitiyor. Alanya'da malta eriğinin 350-400 civarı üreticisi var. Önceki yıllarda 1500 civarı üretici vardı. Tabi sayının azalmasıyla beraber ürünün değeri de yükseliyor. Şu an yeniden ekim başladı çünkü fiyatı oldukça yüksek gidiyor."Kendisinin 15 yıldır malta eriği ürettiğini belirten Muzaffer Yıldız ise ürünlerinin bulunduğu bahçenin çok farklı bir özelliği olduğunu söyledi. Gün doğumu ilk olarak kendi bahçesine vurduğu için ağaçların gün ışığıyla erkenden olgunlaştığını ve bambaşka bir lezzeti olduğunu ifade eden Yıldız, "Üretimimiz çok verimli. Gelirinden memnunuz ve ürünlerimizin kalitesi oldukça iyi" dedi.

