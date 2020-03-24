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Büyükçekmece, İstanbul, Pendik, Güncel

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

BÜYÜKÇEKMECE'de uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine emniyet ekiplerince takibe alınan şüphelinin 14 suçtan aranan şüpheli Pendik'te yakalandı.

24.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:58
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
BÜYÜKÇEKMECE'de  uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine emniyet ekiplerince takibe alınan şüphelinin 14 suçtan aranan şüpheli Pendik'te yakalandı.Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 17 Mart akşamı saat 22.10 sıralarında bir otomobilden Bülent B.(41) isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Polis, otomobili Büyükçekmece'den Pendik Harmandere Caddesine kadar takip etti. Otomobil polis ekipleri tarafından Harmandere Caddesinde durdurularak, Bülent B. gözaltına alındı. Şüpheli Bülent B.'nin uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu ticareti, 5 hırsızlık, cezaevinden firar etme ve 4 mala zarar verme olmak üzere 12 suçtan aranması olduğu tespit edilirken,  14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.  Şüphelinin otomobilinde ve evinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 6 mermi, sahte kimlik kartı, 237 gram uyuşturucu madde, 46 kök hint keneviri, 72 hint keneviri fidesi, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 11 bin 630 Lira ele geçirildi.Şüpheli Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü------------------Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

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11- AÇ KALAN YABAN DOMUZU ARNAVUTKÖY'ÜN MERKEZİNE İNDİ

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHAArnavutköy'de, aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Arnavutköy'de ormanlık alanında yiyecek bulamayan yaban domuzu, dün gece ilçe merkezine indi. Son zamanlarda oldukça sık yaşanan bu durum, mahalle sakinlerinden biri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Öncü Sokak'taki evine gitmeye çalışan Erdal Yılmaz, çöp konteynerinin yanında bir yaban domuzu gördü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden Yılmaz, yaban domuzlarının sıklıkla aynı noktaya geldiğini ve çöp konteyneri etrafında beslenmeye çalıştığını söyledi.Zaman zaman sürüler halinde aynı noktaya gelen yaban domuzlarının çöp konteyneri etrafında beslendiğini söyleyen Erdal Yılmaz, "Bazen tek, bazen de sürüler halinde geliyorlar. Özellikle geceleri geliyorlar. Ormanda yiyecek bulamayınca buralara kadar geliyorlar. Geldikleri noktanın hemen 20 metre yakınında çocuk oyun parkı var. Yaz aylarında da denk gelen bu görüntüler bizleri endişelendiriyor" dedi. 

Görüntü Dökümü: ------------------------Cep telefonu kamerası-Domuzdan görüntüler

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12- BAŞAKŞEHİR'DE ÇAMURA SAPLANAN İNEK KURTARILDI

Beyza Nur Güler - BAŞAKŞEHİR'de çamura saplanan inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vince bağlanarak, kurtarıldı.Başakşehir, Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe mevkiinde bir inek otlarken balçığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri çamura saplanan ineğin yanına inerek halatla bağladı. İnek daha sonra vinçle kaldırılarak, saplandığı yerden kurtarıldı. Vücudunu çamur kaplayan inek sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü: ----------------İneğin bağlanması-Vinçle kaldırılması-Çıkarılması-Detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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