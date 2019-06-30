DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TEM OTOYOLU ÜZERİNDE TERK EDİLEN MİNİBÜSTEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL/DHA

Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde yolun ortasında terk edilen minibüs polis ekiplerini alarma geçirdi. Yolu kesen polisler ilk incelemesinde aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ait eşyalar olduğunu tespit etti. Göçmenlerin araçtan inerek kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Bağcılar, Tem Otoyolu Edirne istikametinde akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda ilerleyen sivil polis ekipleri, Bağcılar mevkiinde yol ortasında terk edilmiş halde 39 BF 408 plakalı panelvan minibüsü gördü. Şüphe üzerine polis ekipleri kısa süreliğine yola şerit çekerek araçların geçişini durdurdu. Polis ekipleri minibüste çanta ve poşetlerin olduğunu tespit etti. Minibüsü kenara çeken polis ekipleri yolu açarak araçların geçişine izin verdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine bomba imha uzmanı istedi.

GÖÇMENLERİN KAÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası aracın içinde yabancı uyruklu kaçak göçmenlere ait çanta, şişme bot, yiyecek olduğunu tespit etti. Çevrede güvenlik kamera incelemesi yapan polis ekipleri, aracın arıza yapmasının ardından sürücünün ve kaçak göçmenleri bırakıp kaçtığını tespit etti. Görüntüler de seyir halinde giden minibüsün bir anda durduğu ve içinden yaklaşık 30 kadar göçmenin araçtan inerek sağa sola kaçtığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine polisin geldiği ve inceleme yaptığı görülüyor. Polis ekipleri kaçan göçmenleri yakalamak için çevrede araştırma yaparken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Minibüsten inen göçmenler

-Yol kenarından hızla uzaklaşmaları

-Detaylar

AKTÜEL

Olayın meydana geldiği yer

Polisin incelemesi

Minibüsün içindeki eşyalar

Aracın çekilmesi

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

29.06.2019 - 22.54 Haber Kodu : 190629223

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2- TUZLA'DA BARİYERLERE ÇAPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Tuzla mevkii Ankara istikametinde ilerleyen otomobil bariyerlere çarpıp takla attı kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, Saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze istikametine ilerleyen 41 UZ 820 Plakalı otomobilin sürücü Fatih Turan direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce bariyerlere çarpıp ardından takla attı. İhbar üzerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Akın Irmak ve diğer yaralı Fatih Turan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D-100 karayolunda da kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kısa süreli kapanan yol Otomobilin yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobilin içerisine sıkışan Akın Irmak

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ekipleri yaralılara müdahalesi

-D-100 karayolunda oluşan trafik

-Polis ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

29.06.2019 - 20.50 Haber Kodu : 190629214

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(ÖZEL)

3-BİR GÜN ARAYLA BOĞAZDAN GEÇTİLER

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL,

ABD savaş gemisi boğazdan geçip Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.

ABD Donanmasına ait USS 'Carney' isimli DDG 64 Borda numaralı füze destroyeri Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Dün de ABD Donanmasının hızlı ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugünde füze destroyeri Karadeniz'e geçmiş oldu. ABD, Karadeniz'de askeri gemi sayısını 2'ye çıkartmış oldu. ABD Donanması resmi twitter hesabında bölgedeki deniz istikrarını arttırmak için gemilerin Karadeniz'e gönderildi bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Savaş gemisinin 15 Temmuz Şehitler ve FSM Köprüleri altından geçişi

-Savaş gemisinden detay görüntüler

-Savaş gemisinden genel görüntüler

-Gemide nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

29.06.2019 - 19.41 Haber Kodu : 190629204

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4- HEYBELİADA'DA YANGIN; YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Cem TURSUN - Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

HEYBELİADA'da çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Heybeliada'da dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Birkaç noktaya yayılan yangına müdahale için Kartal, Maltepe ve Pendik'ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangını söndürmek için ada sakinleri de çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yangının yeniden çıkıp büyümemesi amacıyla bütün gece devam ettiği öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Saat 15.00'de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Yangına müdahale

-Helikopterin su atması

-Çalışmalar

-Takviye ekiplerin gönderilmesi

-Yanan bölge

-Çalışmalardan detaylar

-Görgü tanıkları ile röp.

-Erdem Gül'ün açıklaması

29.06.2019 - 17.55 Haber Kodu : 190629189

29.06.2019 - 17.50 Haber Kodu : 190629188

29.06.2019 - 17.14 Haber Kodu : 190629176

29.06.2019 - 16.47 Haber Kodu : 190629168

29.06.2019 - 16.19 Haber Kodu : 190629163



Kaynak: DHA