Dha İstanbul Bülteni-1

İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta kızıla boyandı. Kimileri bu büyüleyici manzaranın seyrine dalarken, kimileri ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.

Güzel havanın tadını çıkarmak için evlerinden çıkanlar, akşam saatlerinde ise büyüleyici bir manzara ile karşılaştı. Gün batımıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kızıl renge bürünürken, güneşin bulutlardan yansıyan ışıklarıyla Haliç Boğazı'nın suları da adeta kızıla boyanınca, ortaya çıkan manzara görsel bir şölene dönüştü. Unkapanı'ndaki Atatürk Köprüsü üzerinde balık tutanlar ve civarda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzarayı doyasıya seyretti. Manzarayı seyretmekle kalmayıp cep telefonları ile görüntülemeyi tercih edenlerin de olduğu görüldü.

Görüntü dökümü:

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İstanbul'da gün batımı

Kızıla boyanan gökyüzü ve Haliç Boğazı

Manzarayı seyredenler

Manzarayı görüntüleyenler

Genel ve detaylar

09.03.2019 - 23.17 Haber Kodu : 190309253

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11- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ

İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürdü. Esnaf ziyaretinde buluna ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti.

İmamoğlu, Ulus Mahallesi Tepecik Meydanı'nda miting düzenledi. Burada konuşan İmamoğlu, "Benim anlamadığım bir şey var. Diyorlar ki, 'İstanbul Gönül İşi, Büyükçekmece Sevdam'. Yahu nasıl hemen sevdalanıyorlar. Büyükçekmeceli olmayan, Büyükçekmece'ye nasıl sevdalanır. Büyükçekmece'ye yeni geldin, hemen nasıl sevdalandın. Hizmet enerji işidir, hizmet gerçekten sevmek işidir. Hele hele ait değilsen yapamazsın. Bu şehre ait olacaksın kardeşim. Büyükçekmece'ye ait olacaksın. Bu aday, İBB Başkanvekili der ki; 'Bana oy verenlere hizmet edeceğim!' Bu da önemli. İlçede birinin eline bir şey batsa için cız edecek. Seçilmedin. 'Hadi Allahaısmarladık', buradan gidecek. Bir daha buraya uğramayacak adama oy verilmez. Seçilmediği gün Büyükçekmece ile ilgisi yok. Bir daha çayınızı, kahvenizi içmeye gelmezler. Bu seçimler, iddia ediyorum, Hasan Akgün başkanımın en kolay seçimi. Biliyorum o, işini şansa bırakmaz. Siz hiç bırakmayın" dedi.

"KADIKÖY'DEKİ ÇOCUKLA, BAĞCILARDAKİ ÇOCUK EŞİT OLACAK"

"Bu şehre barış, huzur ve eşitlik getireceğiz" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Herkesin yüzü gülecek. Çünkü belediye başkanı, onların arasında gezecek ve yüzü gülen bir başkanları olacak. Ben, bu şehrin, hangi ilçesinde olursa olsun, çocuklarını eşitlemeye geldim. Kadıköy'deki çocukla, Bağcılardaki çocuk eşit olacak ve aynı eğitimi alacak. Bu şehrin çocukları eşit değilse, anneleri mutlu değilse bu kenti mutlu edemezsiniz kardeşim. Ben, sizin o güzel çocuklarınız, gençleriniz güzel hayaller kursun diye belediye başkanı olacağım. Ben, adaylığım belli oldu olalı, anneler, çocuklar, sevgi, yeşil alan, adil bir şehir olacak diyorum. Ağzından mega proje düşmeyen arkadaşlar, artık mega proje açıklayamıyorlar. 'Kreş' diyorlar, 'yeşil alan' diyorlar. Ben, yeşil alan projesi açıkladım. '15 yaşam vadisi yapacağım' dedim. '20 milyon metrekare olacak' dedim. Aradan 15 gün geçti, bakıyorum televizyonda anlatıyorlar. Bu vadiler yeni icat olmadı, gökten inmedi burada vardı, 25 senedir yönetiyorsunuz niye yapmadınız? Seçime 20-25 gün kala verilen vaatler sizi aldatmasın.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

09.03.2019 - 19.58 Haber Kodu : 190309219

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12- YILDIRIM, MHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını Beylikdüzü'nde sürdürdü. Yıldırım burada esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım daha sonra Beylikdüzü MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler

09.03.2019 - 20.01 Haber Kodu : 190309220

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13 - KIZILORDU KOROSU BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHNE ALDI

İstanbul DHA

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Büyükçekmece'de konser verdi. Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. Konser sırasında sinevizyona yansıtılan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı sahneler büyük alkış aldı.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak Büyükçekmecelilerle buluştu. Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. 3 bin kişilik salon tıklım tıklım dolarken bir çok kişi de dışarıda kaldı.

'SANATÇILARIMIZ DA GERÇEKTEN ÇOK HEYECANLI'

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan koro baş sanatçısı Vadim Ananyev, 'Bugünkü konserin duygu olarak çok yüksek seviyede olacağını hissediyorum. Sanatçılarımız da gerçekten çok heyecanlı' diye konuştu.

'KIZILORDU KOROSU BÖYLE BİR SALONDA OLMAMALIYDI'

Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise Büyükçekmece'deki kültür merkezi eksikliğine dikkat çekerek 'Kızılordu korosu dünyandaki en önemli topluluklardan birisi. Her İstanbul'a geldiği zaman biletler günden öncesinde bitiyor. Kızılordu korosu böyle bir salonda olmamalıydı. Bir kültür merkezinde olmalıydı diyoruz. İnşallah Büyükçekmece'de bundan sonraki süreçte tekrar bir gün Kızılordu korosu gelirse gerçekten ona yakışır bir şekilde kültür merkezimiz olsun, konser salonumuz olsun istiyoruz. İnşallah onu hep beraber yapacağız' diye konuştu.

Orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alan koro üyelerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev ve Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne aldı.

Konserde, Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden "Büyük Anayurt Savaşı" marşları olan Svyaşennaya Voyna, Katyuşa ve Kalinka'ya kadar pek çok eser seslendirildi. Repertuvarında Türkçe eserler de bulunan koro üyeleri İstiklal Marşı'nın yanı sıra Sevdan Olmasa, Mehter Marşı ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Çanakkale Türküsü sırasında yansıtılan sinevizyonda yer alan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüleri salondan büyük alkış aldı. Konser sonunda kızılordu korosu dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal koro şefleri ve solistlere çiçek verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın konuşması

-Ananyev ile röportaj

-Konserden görüntüler

-Detaylar

09.03.2019 - 21.11 Haber Kodu : 190309233

09.03.2019 - 21.13 Haber Kodu : 190309234 - İstanbul

Kaynak: DHA