Dha Ankara - İç Tüzük Değişikliği Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 18 maddelik iç tüzük değişikliği teklifini Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a verdi.
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-İç tüzük değişikliğinin Meclis Başkanlığı'na sunulması
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Haber: Nursima KESKİN / ANKARA,