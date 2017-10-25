DGS ek yerleştirme tarihi belli oldu! 2017 DGS Boş Kontenjan öğrenme. DGS tercihlerinde herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler merakla DGS ek yerleştirme işlemlerini bekliyor. ÖSYM ise bekleyişe son vererek DGS ek yerleştirme tarihini duyurdu.

Ancak sınava katılan ve tercih aşamasının ardından herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ÖSYM'den gelecek olan ek yerleştirme açıklamasını bekliyordu. Bugün itibarıyla DGS ek yerleştirme işlemleri başladı.

DGS EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU

Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, 23 Temmuz'da yapılmıştı. Sınavın ardından sonuçlar açıklanmış ve tercihler alınmıştı. Tercihlerin alınmasının ardından yerleştirme sonuçları duyurulduktan sonra bazı adaylar herhangi bir programa yerleşemedi.

Yerleşemeyen adaylar için ÖSYM'den beklenen haber geldi ve DGS ek yerleştirme tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda 25 - 30 Ekim 2017 tarihleri arasında ek yerleştirme için başvuruların alınacağı bildirildi.

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda;

"2017-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 25-30 Ekim 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/ banka kartı ile 25-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 31 Ekim 2017 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Banka/ ATM 'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

2017-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2017- DGS'ye girmiş ve 2017-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

2017-DGS Ek Yerleştirmede, 2017-DGS Kılavuzu, 2017-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

Adaylar, 2017-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/DGS/Y_MinMax02102017.pdf 2017-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2017- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK 'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

ÖSYM'nin DGS kılavuzunda belirttiği ifadelerde, DGS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için gerek görüldüğü takdirde ek yerleştirme uygulanacağı belirtildi. Aynı zamanda DGS ek yerleştirme işlemlerinin yükseköğretim kurumlarının ÖSYM'ye boş kontenjan bilgisini ilettikten sonra başlayacağı da bildirildi.

ÖSYM'nin kılavuzunda DGS ek yerleştirme konusunda aşağıdaki ifadelere yer verildi;

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.