DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akçakoca Kongresi'ne katıldı, 2 ilçe parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akçakoca Kongresi'ne katıldı, 2 ilçe parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

Babacan, Akçakoca ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, 9 ay önce Düzce Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini, bugün ise Akçakoca'da kongre yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ettiklerini belirten Babacan, "Ülkemizin her bir köşesinde teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Her kesimden vatandaşımız bizlere gelip derdini anlatıyor. Memleketimizi anlamaya çalışıyoruz ve her yaştan insanımızı dinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Parti olarak teşkilatlanmaya önem verdiklerine değinen Babacan, "Bugün itibarıyla 81 ilimizde yapılanmalarımızı yapmış durumdayız. Türkiye'de bulunan 973 ilçenin 650'sinde ilçe teşkilatlarımızı açmış durumdayız. Yıl sonuna kadar yapılanmamızı tamamlayıp Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımıza buluşmaya devam edeceğiz. Partimizi vatandaşlarımıza tanıtacağız." diye konuştu.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede Akçakoca İlçe Başkanı Gönül İşgören oldu.

Babacan, ayrıca kentte gün boyu düzenlediği programda Akçakoca ve Cumayeri parti hizmet binalarının açılışlarını gerçekleştirdi.

Esnaf ziyaretleri yapan Babacan, yerel basın mensuplarıyla da sohbet toplantısı düzenledi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı: 'Arap Ligi'nin ülkemizi hedef alan kararlarını reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: "Arap Ligi'nin ülkemizi hedef alan kararlarını reddediyoruz"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ödenecek bedelleri ödedik, katlanılacak tüm sıkıntılara katlandık, artık bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Akçakoca ilçe kongresine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 19:33:48. #1.17#