DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine beş yıldır müsaade edilmiyor"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine beş yıldır müsaade edilmediğini kaydederek, "Her gösteri en sert şekilde bastırılıyor, insanlar yaralanıyor, sokakta siyasetçiler ve gazeteciler dövülüyor.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine beş yıldır müsaade edilmediğini kaydederek, "Her gösteri en sert şekilde bastırılıyor, insanlar yaralanıyor, sokakta siyasetçiler ve gazeteciler dövülüyor." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın, eylem planını, Avrupa Konseyi'nden sağladığı 1 milyon 200 bin avroluk fonla hazırladığını dile getiren Yeneroğlu, bozulan ekonomik dengeleri kurtarmak ve yabancı yatırımcıya şirin gözükmek adına adım atıldığını iddia etti.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın sadece kağıt üzerinde kaldığını ileri süren Yeneroğlu, "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine beş yıldır müsaade edilmiyor. Her gösteri en sert şekilde bastırılıyor, insanlar yaralanıyor, sokakta siyasetçiler ve gazeteciler dövülüyor. Cumhurbaşkanına 'gözünün üstünde kaşın var' demek yasak, ama ana muhalefet partisi liderini yumruklamak serbest." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'ndeki temaslarına da değinerek, Türkiye'nin önemli gündem maddeleri arasında bulunan Kuzey Suriye'den gelen tehdide, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanıyan kararına ve S-400 gibi konulara karşı gereken tepkilerin verilmediğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta