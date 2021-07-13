Dev tüneller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açacak

Dev tüneller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açacak Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan tüneller, viyadük, köprü ve kavşakların açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılım...

Dev tüneller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açacak

BARTIN - Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan tüneller, viyadük, köprü ve kavşakların açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılım sağlayacağı törenle gerçekleşecek.

Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide kısmında yer alan ve yapımları tamamlanan 1100 metre uzunluğundaki T-1 Tüneli (Çakraz-Avara), 1600 Metre uzunluğundaki T-2 Tüneli (Cumayanı) ile birlikte 2350 metre uzunluğundaki T-3 Tünelinin (Dizlermezeci-Meydan) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılım sağlayacağı törenle gerçekleşecek. Törende uzunlukları 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünelle beraber yapımları tamamlanan 267 metre uzunlukta çift viyadük, 320 metre uzunluğunda 6 adet çift köprü ile birlikte 4 adet kavşak hizmete sunulacak.

Sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılım sağlayacağı; tünel, viyadük, köprü ve kavşakların açılışının ardından tek şeritli yoldaki dik rampalar, keskin virajlar ve uçurumlar nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan ve özellikle kış aylarında ölümcül kazaların yaşandığı Bartın-Kurucaşile güzergahında ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek. Açılışı yapılarak hizmete alınacak olan tünel, viyadük, köprü ve kavşaklarla birlikte bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak. Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmalar bölge halkı için büyük umut vaat ediyor. Çalışmaların bitmesiyle beraber bölgede istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.

İki tünelde çalışmalar devam ediyor

Projenin Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide güzergahındaki 4600 metre uzunluğundaki T-4 Tüneli (Karaman-Tekkeönü) ile birlikte 3100 metre uzunluğundaki T-5 Tünelinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya illerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanması planlanırken yolun tamamının 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı