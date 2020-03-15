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Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Falcao, Spor

Dev derbide gol yok

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda (Dk. 46 Ömer Bayram), Feghouli, Onyekuru (Dk. 87 Emre Akbaba), Falcao (Dk. 90+1 Andone)BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül (Dk.

15.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:00
Dev derbide gol yok

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, İsmail ŞencanGALATASARAY:  Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Belhanda (Dk. 46 Ömer Bayram), Feghouli, Onyekuru (Dk. 87 Emre Akbaba), Falcao (Dk. 90+1 Andone)BEŞİKTAŞ:  Karius - Gökhan Gönül (Dk. 63 Lens), Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba Hutchinson, Boyd, Boateng (Dk. 67 Ljajic), N'Koudou (Dk. 90+1 Diaby), Burak YılmazSARI KARTLAR: Mariano (Galatasaray) - Çağdaş Atan (Antrenör), Lens, Burak Yılmaz (Beşiktaş)Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gol sesi çıkmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan maç, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.7'nci dakikada Onyekuru, savunma arkasına kaçarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda Seri oyunu pasla başlattı. Belhanda'nın içeri kestiği ortada Donk'un kafa vuruşu auta gitti. Sarı kırmızılı oyuncular bir süre pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazlarda bulunurken, maçın hakemi Bitigen oyunu devam ettirdi.17'nci dakikada Seri'nin kullandığı köşe vuruşunda Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.27'nci dakikada savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, sağ kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Muslera'yı yanıltan top ağlara gitti ancak gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.30'uncu dakikada Gökhan Gönül'ün hatasıyla Falcao ceza sahası içerisinde topla buluştu. Falcao müsait pozisyonu yaratamayınca, pasını ceza sahası yayındaki Feghouli'ye aktardı. Feghouli'nin şutunda topa Karius sahip oldu.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.50'nci dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Falcao'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.55'inci dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan içeri yerden sert kestiği ortada N'Koudou topu kontrol etti. Bu oyuncunun altıpasın sol bölümünden yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.72'nci dakikada Onyekuru topla hızlı çıktı ve ceza sahasına girdi. Nijeryalı futbolcu topu içeri çevirirken, savunma müdahalede bulundu. Sonrasında savunma hatasıyla yeniden topla buluşan Onyekuru yeniden topu içeri çevirmek istedi ancak savunma topu kornere çeldi.73'üncü dakikada kullanılan köşe vuruşunda Karius topa müdahale etti ancak top Onyekuru'nun önünde kaldı. Onyekuru'nun vuruşu Karius'tan dönerken, sonra Feghouli'nin aşırtma denemesi auta gitti.78'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ömer Bayram'ın ceza sahası içiden yaptığı vuruşu Karius çeldi. Savunmanın topu ıskalamasıyla topu önünde bulunan Feghouli, müsait pozisyonda topu yandan auta gönderdi.85'inci dakikada Galatasaray hücuma hızlı çıktı. Topla buluşan Onyekuru ceza sahasında boş kaldı. Bu oyuncunun vuruşu auta gitti.Müsabaka 0-0'lık beraberlikle sona erdi.BURAK YILMAZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Müsabakanın 86'ncı dakikasında Marcao'ya yaptığı faul sonucunda sarı kart gören Burak Yılmaz, bu kartla birlikte cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, takımının ligin 27'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.


- İstanbul
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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