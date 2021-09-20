Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı

Derinceli şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı, baba evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif'te dualarla anıldı.

Derinceli şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı, baba evinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif'te dualarla anıldı.

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın seneyi devriyesi dolayısıyla baba evinde Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid-i Şerif programı Arlı ailesinin Yenikent Mahallesi'ndeki evlerinde yapıldı. Mevlid-i Şerif'e Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda İl Müftüsü Sinan Cihan ve şehidimizin babası Şaban Arlı birer konuşma yaptı. İlçe Müftüsü Mecit Amil ve müftülük görevlilerince okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Şehidimiz Emre Kaan Arlı ve tüm şehitlerimiz için dualar edildi. - KOCAELİ

Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Adnan Menderes Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Derinceli şehit baba evinde dualarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:19:08. #1.17#