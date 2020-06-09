Derede boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye düşüp boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dereye düşüp boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.

Mudurnu Yongalık Mahallesi'nde ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki Muhammed Ali G, Mudurnu Deresi'ne düştü.

Suya kapılan çocuk ailesi tarafından kısa sürede sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammed Ali G, burada yapılan müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA