Derebucak'ta filyasyon ekibinde görev yapan eğitimcilere başarı belgesi

Konya'nın Derebucak ilçesinde filyasyon ekiplerinde görev alan eğitimcilere başarı belgeleri verildi.

Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan filyasyon ekibinde görev yapan öğretmenlerin Konya Valiliği tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiği belirtildi.

Başarı belgelerini öğretmenlere veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitimciler olarak 'vefa sosyal destek ve filyasyon ekipleri'nde yer alarak bu zorlu sürece her zaman destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya hazırız. Tüm görev alan personelimize ve öğretmenlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar