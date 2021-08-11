Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi
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Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi Derebaşı Virajları'nı gezmeye gittiler, sel ve heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldılar Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü Derebaşı virajlarını gezmeye giden bir grup yöre halkı ve turist yamaçtan akan sel ve çamur nedeniyle...

Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi

Derebaşı Virajları'nı gezmeye gittiler, sel ve heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldılar

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü Derebaşı virajlarını gezmeye giden bir grup yöre halkı ve turist yamaçtan akan sel ve çamur nedeniyle yolun ulaşıma kapanması nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Çaykara-Bayburt karayolu üzerinde bulunan ve aynı anda dünyanın en tehlikeli virajları olarak bilinen Derebaşı Virajları sel ve heyelana maruz kaldı. Yamaçtan akan derenin getirdiği sel suları ve çamur yığınları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışması ile kurtuldu. Sel ve heyelanın geldiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi
Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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