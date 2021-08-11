Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi

Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi Derebaşı Virajları'nı gezmeye gittiler, sel ve heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldılar Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü Derebaşı virajlarını gezmeye giden bir grup yöre halkı ve turist yamaçtan akan sel ve çamur nedeniyle...