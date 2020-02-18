: Depremzede çobanlara 53 küçükbaş hayvan bağışı yapıldı

18.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:12

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki çobanlara 53 küçükbaş hayvan bağışı yapıldı.

Gaziantep İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin organizasyonuyla Gaziantepli yetiştiricilerin bağışladığı 53 küçükbaş hayvan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde depremzede çobanlara teslim edildi.

Küçükbaş hayvanlardan 26'sı Pütürge ilçesi Aktarma Mahallesi'nde depremzede çoban Hasan Erdoğan'a teslim edildi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, hayvanların teslimi sırasında yaptığı konuşmada, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden Malatya'nın Pütürge, Doğanyol, Kale ve Battalgazi ilçelerinin etkilendiğini hatırlattı.

Depremde konutların yanında ahırların da hasar gördüğünü aktaran Macit, müdürlük olarak hayvanlar için çadır kurduklarını, telef olan hayvanların yerine ise bakanlığın yetiştiricilere hayvan verdiğini söyledi.

Bunun haricinde bağışçılara teşekkür eden Macit, "Vatandaşların bağışladığı küçükbaş hayvanları buradaki çiftçilerimize dağıtacağız. Ahırı yıkılmış olanlara can suyu niteliğinde hayvan veriliyor. Hayırseverlerin bağışladığı hayvanları burada çiftçiye vereceğiz hem moral olacak hem de depremde gördükleri zararı bir nebze telafi edecek." dedi.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Deme ise çobanların yaralarına bir nebze merhem olması için küçükbaş hayvanları yardım olarak getirdiklerini söyledi.

Gaziantep İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Osman Türkman da depremin ardından Malatya'ya gelerek, depremde hasar gören bölgelerde yetiştiricileri ziyaret ettiklerini anlattı.

Türkman, depremde ahırları hasar gören yetiştiriciler için Gaziantep'te birlik üyelerinin katılımıyla küçükbaş baş hayvan bağışı kampanyası başlattıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"İlk etapta 230 küçükbaş topladık ve Elazığ'da ahırları çöken ve hayvanları ölen depremzedelere teslim edilmek üzere Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi yetiştiricileri Birliğimize teslim ettik. Malatya için de üyelerimiz 53 koyun ve keçiyi kendi aralarında topladı. Biz de bunları ahırı yıkılan ve depremden zarar gören insanlara teslim ettik. Millet, ulus olmanın anlamı da budur. Bir yerde yara, acı varsa biz o acıyı hissedebiliyorsak biz milletiz, ulusuz. Türkiye Cumhuriyeti de 81 vilayetiyle bu acıyı hissediyor. Bu desteğin çobanlardan gelmesinin ayrı bir önemi ve değeri var."

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın da "Bizim acımızı paylaştıkları için Osman Türkman ve Gaziantepli yetiştiricilerimize teşekkür ediyoruz. Önemli olan yetiştiricinin yanında olduklarını göstermek, karda kışta yaklaşık 300 kilometre yol geldiler." şeklinde konuştu.

Depremzede Hasan Erdoğan, kendilerine küçükbaş hayvan bağışında bulunan çobanlara teşekkür ederek, "Bağışçılara sonsuz teşekkürlerimi iletirim. 26 hayvan verildi bana, hayvancılıkla uğraşıyorum. Evimin alt katı ahırdı, şu an çökmek üzere. Onun için hayvanlara çadır kurduk." diye konuştu.

Daha sonra Doğanyol ilçesi Çolak Mahallesi'nde de çoban Hamza Derin'e 27 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kaynak: AA

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