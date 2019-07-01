Denizli Valiliği'nden imara barışı açıklaması

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada imar barışı başvuran vatandaşların yapı kayıt belgesi bedelini yatırma süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, tarihin başvuruyu değil ödeme süresini kapsadığı kaydedildi. Açıklamada, "31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi almak üzere sisteme başvurmuş olanların yapı kayıt belgesi ödeme süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda ödemeler alınırken 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt belgesi için ödeyecekleri tutarın yüzde 25'ini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan tutarı da takip eden aylarda (yılsonuna kadar) taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmını yüzde 2 artırılması suretiyle ödeyebileceklerdir. Bu uzatma yalnızca ödemeleri kapsamakta olup, imar barışı başvuru işlemleri 15 Haziran da son bulmuştur" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA