DENİZLİ Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu
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DENİZLİ Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu

Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulunduDENİZLİ'nin Güney ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.

24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:16

Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde kendisinden 6 gündür haber alınamayan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.

Güney ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Arif Çağlar, geçen 18 Mayıs'ta gezmek için dışarı çıktığı evine dönmedi. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Çağlar'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine jandarma tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma, Çağlar'a ait otomobili Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Arama çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin de desteği ile bölgedeki arama yapıldı. 3 gün boyunca yapılan çalışmalarda Çağlar bulunamayınca, ekipler aramaya son verdi.

Güney ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, baraj çevresindeki geçerken su üstünde bir ceset olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kıyıya çıkarılan cesedin, 6 gün önce kayıp olan Çağlar'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çağlar'ın cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DENİZLİ Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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