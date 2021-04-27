Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
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Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Daha önce ehliyetine el konduğu belirlenen sürücüye 15 bin lira ceza uygulandı.

Fatih Mahallesi YSE mevkisinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan Ö.E.P'nin kullandığı 20 BD 224 plakalı otomobil, Acıpayam Bulvarı'ndan Kervansaray Mahallesi yönüne doğru kaçtı.

Kovalamacanın ardından Fatih Caddesi'nde yolun kapatılmasıyla durdurulan otomobildeki sürücü Ö.E.P. ile araçtaki 4 kişi yakalandı.

Ehliyetine daha önce el konduğu tespit edilen sürücüye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulandı, diğer kişiler serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı sürücüye bir süre önce de ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildiği belirlendi. Trafikten men edilen araç yediemin otoparkına çekildi.

Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza kesildi
Kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 15 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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