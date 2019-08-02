Denizli'de iş kazası: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, başına torna makinesinden fırlayan parçanın isabet ettiği genç hayatını kaybetti.

Gürlek Mahallesi'nde bulunan Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tornacıda çalışan Ramazan Karatay'ın (20) kafasına, torna makinesinden fırlayan bir parça isabet etti.

Haber verilmesi üzerine iş yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Karatay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA