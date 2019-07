Denizli'de haciz katliamı: 40 bin tavuk telef oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde haciz koyulup yediemine teslim edilen 69 bin tavuktan, 40 bini açlıktan telef oldu, kalan yaklaşık 29 bin tavuk ise ölmek üzereyken kurtarıldı. Yedieminin ilgilenmediği ve ölüme terk ettiği iddia edilen binlerce tavuk, kafeslerin içinde günlerce aç susuz kaldı, bazıları açlıktan birbirini yedi. Duruma el koyan yetkililer, kalan 29 bin tavuğu kesilmek üzere Afyon'a gönderdi. Denizli'de girişimci Ahmet Peker (39), karısı Aysun Peker'in üzerine olan şirketine, geçtiğimiz Mayıs ayında tavuk ticareti yapan bir şirketten 59 bin canlı tavuk satın aldı. Peker'in ayrıca 10 bin adette önceden kendisinin olan tavuklarla birlikte satın alınan yeni hayvanlar ile sayı 69 bin oldu. Peker çifti tavukları Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde kiraladığı kümese yerleştirdi ve burada beslemeye başladı. 25 Haziran'da tavukların alındığı şirketin başka bir şirkete borçlu olduğu gerekçesiyle hayvanlara haciz konuldu. İddiaya göre satıcı şirket, icra davası sonuca bağlanana kadar tavukları yediemin olarak bulunduğu Paker çiftinin kiraladığı kümeste beslemek istediğini talep etti. Talep üzerine 69 bin canlı tavuk satıcı şirkete yediemin olarak bırakıldı. İddiaya göre, tavukları yediemin olarak alan satıcı şirket yetkilileri, tavukları teslim aldıkları 25 Hazirandan, 20 Temmuz'a kadar tavuklara yem ve su vermedi. Kümeslerde aç bırakılan tavuklar, feci şekilde ölüme terk edildi. Aç kalan tavuklar kümesteki kafeslerden çıkıp can verdi. Sağ kalan tavuklar ise açlıktan adeta ölü tavukları yemeye başladı. Sağ kalan tavukların telef olan tavukların üzerinde gezmesi ise kan donduran görüntüler oluşturdu. Yem bulmak için kafeslerden çıkan yüzlerce tavuk ise kümes dışında yem bulamayınca çevrede telef oldu. Görenlerin içini sızlatan olayda yaklaşık 2 ay içinde 40 bine yakın tavuk açlıktan telef oldu. Sağ kalan tavuklardan bazılarının ise açlıktan yürüyemedikleri ve oldukları yerde hareketsiz yattıkları gözlendi. Telef olan tavukların üst üste olan leşleri ise adeta hayvan katliamı görüntüsü oluşturdu.

"HAYVANLAR KAFESLERDEN KENDİLERİNİ ATIP RESMEN İNTİHAR ETTİ" Yaşanan dehşet verici olaya bire bir tanık olan Ahmet Peker ise yaşananları büyük bir öfke ile anlattı. Olayın tamamen tavukların bilinçsiz bir şekilde hacz edilmesinden kaynaklandığını dile getiren Peker, açlıktan dolayı hayvanların kafeslerden kendilerini atıp resmen intihar ettiklerini ve bunun büyük bir üzüntü ile izlediklerini belirten Peker, "Bu hayvanların hepsi açlıktan ölüyor. Yediemin görevini yerine getirmiyor ve hepsi ölüme terk edildi, elimizdeki mevcut imkanlarla mülk sahibimle beraber yapabildiğimiz kadar yaşatmaya çalıştık maalesef başaramadık yediemin de buna hiçbir katkıda bulunmadı ve bu hayvanların hepsi dışarı da kafesler açık hayvanların hepsi sürüyle dışarıya çıkıyor dışarıdaki tarla çapa bağ bahçelere zarar veriyor ve bu insanlar hiçbir şekilde bu canlıya ne vicdani ne rahmani ne ticari hiçbir davranışları olmadı . Bu ülkede hayvan severler denen bir şey varsa Allah rızası için denen bir şey varsa bu hayvan bu eziyeti görüyor gönlü razı olan büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz hepsine sesleniyorum. Hepsi şu an dolaşıyor çünkü hayvan aç kendini dışarıya atıyor yerler leş dolu hayvan kelleleri dolu hepsi mundar edildi kümesin içerisinde bir gram yem yok hayvan şu an bizi izliyor bakın hayvan bizi izliyor, bakın tel örgünün içinde ceza evinde bizi izliyor, hayvan içeride ölenlerin leşini yiyor" diye konuştu.

"60 BİN TAVUĞU HACZEDİLİYOR" Paker çiftinin avukatı Yasin Karaçay ise haciz işlemine itiraz ettiklerini ve kabul edildiğini söyleyen Karaçay, sağ kalan tavukların Afyonkarahisar'a kesime gönderildiğini söyledi. Karaçay, "Müvekkilim Aysun Peker, 59-60 bin tane tavuğu ve işletmeyi satın alıyor. Buna ilişkin olarak da yaklaşık 350 bin lira ödeme sağlıyor borçlu şirkete ve işletmenin devri kendisine sağlanıyor. Ancak borçlu şirket daha sonra birtakım muvazaalı ve danışıklı işlemlerle kendini başka bir üçüncü kişiye borçlandırarak, zaten hali hazırda müvekkile satmış olduğu tavukları, 60 bin tavuğu haczediliyor. Biz yapılan haciz işlemine itiraz ettik" dedi. Haciz sonrası duruma itiraz eden Peker'in itirazı, geçtiğimiz gün İzmir'deki üst mahkemede kabul edildi. Kümese gelen icra yetkilileri, jandarma ekipleri, ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ve tarafların ortak kararı ile sağ kalan tavuklar, kesilmek üzere Afyon'a gönderildi.

(Hüseyin Kaplan - Gökten Ceylan/İHA)

Kaynak: İHA